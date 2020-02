Trois activités à faire dans la région

Il n’est pas nécessaire de faire de longues heures de voiture pour prolonger le plaisir de la saison hivernale et vivre des instants magiques en famille, entre amis, en couple et en plein air. Plusieurs municipalités, parcs de la région et autres endroits enchanteurs offrent un lot impressionnant d’activités à faire avec les membres de votre maisonnée, dans le cadre de programmations extérieures très intéressantes et abordables, voire même gratuites.

Voici donc un court palmarès composé de quatre rendez-vous qui auront lieu très prochainement dans la région, soit à Oka, Blainville, ou même sur la rivière des Mille Îles.

Oka: Aventures polaires

Deux activités seront organisées à Oka, les 8 et 22 février prochains, au parc Optimiste. La première se nomme Aventures polaires (8 février, de 13 h à 17 h). Petits et grands pourront profiter d’un circuit de patin, d’une pente de glisse, d’une course à obstacles, d’une activité de peinture sur neige, d’une zone de construction de châteaux de neige et d’un espace gourmand. Un tournoi familial de hockey-bottines est organisé, ainsi que des concours de lancer de rondelles sur la patinoire, pour les jeunes et les plus vieux.

Pour s’inscrire au tournoi familial, il suffit de visiter le site de la Municipalité d’Oka avant le vendredi 7 février, à midi.

Blainville: Fête hivernale

Ce rassemblement se tiendra au Parc équestre, le samedi 15 février prochain. La Fête hivernale de Blainville offre une programmation diversifiée avec des activités gratuites pour toute la famille. Au programme, de 10 h à 20 h, promenade en carriole, structure de glace, glissade, patinage libre, promenade aux flambeaux et feux d’artifice (19 h). Pour plus d’informations, il suffit de visiter le site officiel de la Ville de Blainville.

Rivière des Mille Îles: Pêche guidée!

Les samedis et dimanches, de 13 h à 16 h, il est possible de vous initier à la pêche sur la glace au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Vous pouvez en apprendre plus sur les bonnes pratiques de la pêche, les différentes espèces de poissons de la rivière, l’anatomie de cet animal, l’histoire de la pêche et ses différentes techniques.

Grâce au programme Pêche en herbe, les enfants de 9 à 12 ans repartiront en prime avec un permis valide jusqu’à leurs 18 ans, une brimbale et un guide Guliver. Sur place, on peut assister à une démonstration de filetage et à une dégustation de poisson à la fin de l’activité. L’équipement est fourni, mais le permis de pêche est obligatoire pour les adultes (un par famille).