Tournage d’une comédie romantique à Saint-Eustache

La Maison de production montréalaise Incendo déléguait une équipe de tournage à Saint-Eustache, à la fin du mois de mars, dans le cadre d’un projet mettant en vedette l’actrice canadienne Brooke Nevin et son compatriote Carlo Marks, sous la direction de la réalisatrice québécoise Caroline Labrèche.

Aiguillée par l’organisme Film Laurentides, l’équipe composée d’une quarantaine de personnes (acteurs et techniciens), a installé son matériel et ses décors pour une dizaine de jours, à la Cabane à sucre Lalande, située sur la montée Laurin.

Romance et sirop d’érable

Scénarisé par Julie Kim et Kariné Marwood, cette comédie romantique, intitulée As Sweet as Maple Syrup, raconte l’histoire de Rachelle Beaumont, une acéricultrice qui, avec son frère, a repris les rênes de l’entreprise familiale, jusqu’alors réputée pour produire le meilleur sirop d’érable de la côte Est.

Mais voilà, alors que le rendement est dramatiquement à la baisse, Rachelle fait appel à un professeur d’arboriculture du nom de Derek Spears, pour l’aider à résoudre ce problème. S’opposeront alors l’expertise de terrain de la première et le savoir scientifique du second, ce qui donnera lieu à des débats animés, bien sûr, mais ultimement à une mise en commun de leurs efforts pour sauver l’érablière. Et puisque nous sommes dans une comédie romantique, il n’est pas impossible que l’amour s’immisce entre les deux.

Distribution et réalisation

On connaît l’actrice Brooke Nevin notamment pour ses rôles dans le long métrage The Christmas Cure, le téléfilm Jingle Around the Clock, et Call Me Fitz, une série télévisée qui lui a valu quelques prix d’interprétation. Quant à Carlo Marks, il s’est fait remarquer dans des productions telles Chesapeake Shores, Christmas with the Darlings et Love at Sunset Terrace.

Pour ce qui est de Caroline Labrèche, elle fut du collectif Dead Cat Films, qui a produit la comédie burlesque Sans dessein, présentée dans le cadre du Festival Fantasia, en 2009. C’est elle, avec Steeve Léonard, qui avait réalisé ce film, dans lequel elle tenait aussi un rôle. Bien qu’il ne fut jamais présenté en salles par la suite, Sans dessein a tout de même remporté (à Fantasia) le prix du Meilleur film québécois. Le même duo tournait aussi le thriller de science-fiction Radius, en 2017.

La réalisatrice, par ailleurs, a mis son paraphe sur plusieurs courts-métrages et s’est jointe à Incendo en 2017, alors qu’on lui confiait la réalisation d’un thriller intitulé Second opinion. Elle a également réalisé le téléfilm Rule of 3 (Mon mariage est un mensonge), pour lequel elle est en nomination aux Prix Écrans canadiens 2021, qui seront décernés en mai prochain.