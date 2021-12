Tocadéo a lancé le bal des soirées-spectacles à Lorraine

Le 26 novembre, la Ville de Lorraine recevait le quatuor de chanteurs Tocadéo, dans le cadre de sa première soirée-spectacle depuis l’hiver 2020. Sur la scène du Centre culturel Laurent G. Belley, le plaisir des artistes était palpable, tandis qu’un peu plus de 100 spectateurs savouraient ces moments plus que bienvenus après des mois remplis de défis.

Tirés à quatre épingles, ils ont présenté un spectacle célébrant plus d’un demi-siècle de succès musicaux. Ils ont su émouvoir, divertir et même faire rire le public, dans une ambiance intimiste et feutrée. « Je remercie tous ceux qui étaient au rendez-vous pour écouter Tocadéo. L’équipe municipale était plus qu’enchantée de voir le Centre culturel s’animer de nouveau au son de la musique, des chants et des applaudissements. Le groupe de chanteurs a même eu droit à une ovation debout, marque d’appréciation enthousiaste et sentie des spectateurs », souligne la conseillère municipale Diane D. Lavallée.

Les amateurs de musique sont invités à surveiller le ville.lorraine.qc.ca au cours des prochaines semaines pour connaître l’artiste qui animera la prochaine soirée-spectacle de Lorraine, prévue en mars, toujours au Centre culturel de la municipalité.