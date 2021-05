Théâtre musical: Paradoxus… malgré tout!

Il y aura spectacle. C’est que, voyez-vous, un obstacle majeur en forme de pandémie s’était d’abord dressé sur la route de Paradoxus, œuvre pour jeune public qui devait être présentée par les finissants de Lionel-Groulx en théâtre musical, en mai 2020. Qui devait aussi partir en tournée et lancer résolument leur carrière. À chaud, on avait affiché toute la détermination voulue : ce spectacle aurait lieu, quoi qu’il advienne. Et il en sera ainsi.

Ce sera d’abord en version virtuelle, celle qui a été captée le 23 avril, à la Maison de la culture et communautaire de Montréal-Nord, et qui sera diffusée sur la page Youtube de cet arrondissement, du samedi 22 mai à 13 h, jusqu’au mercredi 26 mai, à 23 h 59, dans le cadre du Festival de théâtre musical du Québec (FTMQ).

Pour la petite histoire, sachez que Paradoxus, lauréate du concours Le théâtre jeune public et la relève, fut d’abord créée en 2004, dans une version essentiellement théâtrale, que les finissants de Lionel-Groulx avait par la suite présentée sur plusieurs scènes au Québec. En prévision de la saison 2019-2020 de l’École de théâtre professionnel (ETP) du Collège Lionel-Groulx, son auteur, Jocelyn Blanchard, avait été appelé à adapter la chose pour le théâtre musical, tâche dont il s’est acquittée avec la collaboration de l’auteur-compositeur-interprète Benoît Archambault, membre notamment de la formation Mes Aïeux, mais qui écrit aussi pour le jeune public.

Tous deux signent par ailleurs la mise en scène de ce spectacle qui nous ouvre les portes d’une école primaire, où les enfants ont créé une sorte de société secrète pour lutter solidairement contre le rythme de vie imposé par les adultes.

Un spectacle et un album

Avant que n’éclate la crise sanitaire, on affichait salle comble pour les cinq représentations prévues au Théâtre Lionel-Groulx et déjà, une tournée se profilait. Tout a été annulé, bien entendu, mais une fois la déception encaissée, on s’est relevé les manches en regardant vers l’horizon. Une campagne de financement a été orchestrée et un album de onze chansons a été produit et lancé le 8 mars dernier. On y entend notamment la voix de Lunou Zucchini, finissante de cette cuvée 2020, que le grand public a pu découvrir dans la dernière mouture de l’émission Star Académie.

Pour cette raison, elle dû quitter la troupe de Paradoxus, qui mise toujours sur les talents conjugués de Cassandra Beck, Sophie Boucher-Moutou, Roxanne Fréchette, Fauve Lachance, Roxanne-Lara Leclerc, Kathryn Pérusse, Frédérique St-Amant et Jérémie Turgeon.

Une tournée en 2022

À noter que les répétitions de Paradoxus ont eu lieu à la nouvelle salle de création de Boisbriand, où loge désormais le Petit Théâtre du Nord. Quant au spectacle lui-même, il est d’ores et déjà acquis qu’il sera offert aux diffuseurs de tout acabit (salles professionnelles ou salles alternatives : gymnases, bibliothèques salles communautaires), pour une tournée qui aura vraisemblablement lieu en 2022.

Pour information : [www.ftmq.org].