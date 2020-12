Table Forêt Laurentides lance un abécédaire de la forêt

L’organisme d’éducation forestière Table Forêt Laurentides a conçu un abécédaire de la forêt qui sera distribué gratuitement dans les écoles et bibliothèques des Laurentides. Cet outil s’adresse principalement à la clientèle scolaire en apprentissage de la lecture et permet de mettre les enfants en contact avec l'écosystème, l’aménagement et l'environnement forestiers québécois grâce à de magnifiques illustrations et définitions.

«La forêt fait partie de l’histoire du Québec. Nous y vivons. Nous y jouons. Nous nous en nourrissons. Nous en vivons économiquement, explique Mylène Gagnon, directrice de l’organisme. Pourquoi alors ne retrouve-t-on pas plus de références à ces notions dans les outils pédagogiques et d’initiation à la lecture?»

Mme Gagnon mentionne que plusieurs ouvrages ont été développés du côté de la France, mais rien qui ne soit adapté au vocabulaire québécois. C’est pourquoi Table Forêt Laurentides a choisi de s’associer à Mathilde Cinq-Mars, illustratrice professionnelle, pour développer un abécédaire ayant pour thématique la forêt et le bois du Québec.

Ayant pour but de contribuer au développement d’une culture forestière, de développer des compétences en lecture et de favoriser un vocabulaire forestier propre au Québec, l’abécédaire permet aux petits comme aux plus grands d’en apprendre plus sur 26 mots en lien avec la forêt à l’aide d’une courte définition, d’un fait amusant ainsi que d’une belle illustration.

Les enseignants et bibliothécaires qui souhaitent en obtenir une copie, ainsi que le guide pédagogique créé pour aider à la vulgarisation, peuvent communiquer avec l’équipe de Table Forêt Laurentides par courriel à communication@tableforet.ca. L’abécédaire est aussi disponible au grand public en ligne au [www.tableforet.ca/activites-autonomes].

De précieux partenaires

L’infographie de l’abécédaire fut réalisée par Caroline Léger, le développement du livre numérique par Stéphanie Moreau et l’Imprimerie et la reliure par Imprimerie l’Artographe au Québec.

Table Forêt Laurentides souligne également la collaboration de la fondation Organix, la Griffe d’Alpha, Sustainable Forestry Initiative, la Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes-Rivières, la Municipalité de Lac-Saguay et la Municipalité de Brébeuf.

De plus, pour la réalisation de ce projet, l’organisme a bénéficié de l’aide financière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs via le Programme d’aménagement durable des forêts.