Sur la route avec The Matchup

Changer d’air. Partir. Loin. Laisser tous les problèmes derrière, suivre la route tant qu’il y a de l’asphalte et au-delà… quitte à faire demi-tour quand on n’a plus d’argent! Voilà l’histoire que nous raconte The Matchup, dans son tout dernier vidéoclip et qui, par les temps qui courent, serait assurément une destination-vacances prisée du plus grand nombre.

Réalisé par Jessy Fuchs (Rouge Pompier, Pépé et sa guitare, Simple Plan, eXterio, etc.) ce clip met en images la chanson Roadtrip, seule plage en français tirée de l’album Straight to the Core que le duo punk acoustique originaire de Sainte-Thérèse lançait en janvier dernier.

Un gros projet

On y aperçoit les potes Rat et Burger à bord d’une voiture qui n’avance pas d’un poil mais qui, grâce à la magie du cinéma, traverse maints paysages sur divers continents (parfois même dans l’univers des jeux vidéo), alors que l’image défile derrière eux comme dans un film d’une autre époque. La séquence est entrecoupée de prises où on peut les voir partager virtuellement la scène avec d’autres artistes, devant des foules gigantesques. Une mise en abyme (le procédé est souvent repris The Matchup) intègre par ailleurs une bonne engueulade suivie d’une réconciliation.

«C’est sans aucun doute le plus gros projet vidéo sur lequel on a travaillé pis on est vraiment satisfaits du résultat. Ç’a été vraiment l’fun à faire pis de voyager comme ça, c’est sûr qu’on a sauvé sur le gaz», de commenter Rat (Sébastien Filiatrault), via le communiqué officiel.

Celui-ci précisait par ailleurs que la chanson Roadtrip prenait sa source dans un projet-pilote réalisé dans le cadre de la série Le monde de Christo, à MusiquePlus. «On avait juste le refrain et le riff du début. On trouvait que c’était nice comme compo et on a juste décidé de la retravailler pour en faire une chanson complète», dit-il.

Bientôt sur scène?

Formé en 2012, The Matchup ne rate pas une occasion, depuis ce temps, de se faire valoir sur la scène punk du Québec. Outre Straight to the Core, paru sous l’étiquette Slam Disques/Hell For Breakfast, le duo guitare et voix, qui compte aussi sur Bruno Longpré, alias Burger, a produit jusqu’ici trois EP.

Un petit tour sur leur page Facebook vous permettra d’apprendre que des spectacles sont à venir, dans un avenir rapproché qu’on espère surtout sanitaire, avec promesse de remboursement à l’appui, si la santé publique l’exige.