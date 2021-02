Spectacles en distanciation: Odyscène annule et espère

(C. D.) — Le diffuseur Odyscène a dû se plier aux récentes directives de la santé publique, de sorte que la série de spectacles en distanciation annoncée en début d’année doit être repoussée au moins jusqu’au 26 février, notre coin de région se trouvant toujours en zone rouge. L’organisme qui gère le Cabaret BMO Sainte-Thérèse et présente des événements au Théâtre Lionel-Groulx de même qu’à la Salle Pierre-Legault de Rosemère, demeure dans l’attente des nouvelles directives gouvernementales, tout en offrant toujours des spectacles en distanciation, au-delà du 25 février et jusqu’à la fin-mars, et en proposant des événements virtuels. Visitez le [odyscene.com] pour en savoir davantage.