Spectacle familial, humour et musique à l’affiche au Théâtre Lionel-Groulx

Odyscène présente pour le mois de mars au Théâtre Lionel-Groulx, spectacle familial, humour et musique.

À travers mes yeux

Présenté au Théâtre Lionel-Groulx, le 15 mars, à 15 h, À travers mes yeux est un spectacle d’une durée de 40 minutes pour la famille.

Un monde graphique, peuplé de formes, de couleurs, de textures, de sons et d’illusions. Terrain de jeu déjanté où la danse est assujettie au contexte, cette boîte à surprise invite le spectateur à emprunter le regard nouveau de l’enfant qui explore. Ode à l’imaginaire, À travers mes yeux stimule physiquement l’enfant et nous ramène à ce qu’il y a de plus beau chez lui: son inlassable capacité à s’émerveiller.

Katherine Levac

Le spectacle de Katherine Levac est présenté au Théâtre Lionel-Groulx, le 19 mars, à 20 h. Avec une couleur qui lui est propre, la jeune humoriste partage ses réflexions sur sa vie de jeune adulte avec toute la spontanéité et l’authenticité qu’on lui connaît. Alliant naïveté et candeur, franchise et mordant, on peut dire que Katherine Levac est véritablement une main de fer dans un gant de velours.

Pour une histoire d’un soir

Joe Bocan, Marie Carmen et Marie Denise Pelletier présentent Pour une histoire d’un soir, le 21 mars, à 20 h, au Théâtre Lionel-Groulx. Voici trois interprètes incontournables qui ont marqué au fer rouge la vie musicale québécoise par leur talent et leur répertoire riche en succès qu’elles ont embrassé par leur authenticité et leur originalité.

Un trio d’enfer, unique et tissé serré. Un heureux concept gagnant et festif qui saura, le temps d’une réunion attendue, exaucer le souhait commun de faire de cette aventure musicale un événement à la fois étonnant et inoubliable.

Marie-Mai

Spectacle de Marie-Mai présenté le 22 mars, à 19 h, au Théâtre Lionel-Groulx. Après avoir conquis près de 2 millions de spectateurs en tournée et en festival, l’auteure-compositrice-interprète amorce son grand retour sur scène. Portée par des sonorités pop et électro, elle propose avec cette tournée une nouvelle formule, plus captivante et artistique que jamais, révélant à la fois son authenticité et sa résilience.

