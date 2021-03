Sous les yeux d’une lune avec Isabelle Cyr

C’est avec joie et fébrilité que l’auteure-compositrice-interprète, Isabelle Cyr, présentera en grande première la diffusion de la captation de son spectacle Sous les yeux d'une lune, le 16 mars, à 21 h, dans le cadre du Mois de la Francophonie 2021.

Le Centre de la francophonie des Amériques, conjointement avec la Délégation générale du Québec à Mexico, sont les fiers diffuseurs et promoteurs de l’évènement. Les Amériques comprennent 33 millions de francophones et de francophiles. Isabelle se dit fière d’en faire partie et la diffusion de son concert lui permet de célébrer la survivance de la langue française qu’elle chérit depuis son Acadie natale jusqu’au Québec, sa terre d’adoption.

Cette captation produite et réalisée par Mme Cyr, tournée au Théâtre Hector Charland, à L’Assomption, nous permet d’entrer dans l’univers musical, poétique et envoûtant de l’artiste.

Sous les éclairages somptueux de Stéphane Ménigot, Isabelle Cyr est accompagnée par Yves Marchand au piano, percussions et à la voix et de Élisabeth Giroux au violoncelle et à la voix.

«À l’instar de mon spectacle «live», j’ai voulu offrir mes chansons dans un décor épuré où paroles et musiques sont maîtres. Les arrangements musicaux et vocaux de Yves Marchand donnent à mes chansons toute la force, la couleur et les ambiances qui permettront au spectateur de plonger au cœur de mon univers», mentionne Isabelle.

De plus, Isabelle participera à La Notche de la Poesia 2021 aux côtés, entre autres, de David Gaudreault le 18 mars, une prestation soutenue par le Centre de la francophonie des Amériques via la Délégation générale du Québec à Mexico. Elle y présentera ses poèmes tout en expliquant dans un slam ses inspirations et sa méthode d’écriture. Un autre évènement virtuel auquel elle est très fière de participer.

Renseignements: Facebook @CFAmeriques ou @isacadie.