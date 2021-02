Sommet Blues Acoustique… sur vos écrans

Le service des Arts et de la culture de Saint-Eustache rappelle la présentation du spectacle Sommet Blues Acoustique, qui fera l’objet d’une diffusion via Internet, ce vendredi 19 février à 19 h 30.

Sommet Blues Acoustique, c’est la réunion de trois pointures impressionnantes de la musique, à commencer par le chanteur et harmoniciste Guy Bélanger, un artiste plusieurs fois récompensé, qui a laissé sa trace sur maints albums de musique originale ainsi que des trames sonores de films ou de séries télévisées.

Dans ce spectacle, il partage aussi la scène avec la guitariste et chanteuse montréalaise, Cécile Doo-Kingué, new-yorkaise de naissance et originaire du Cameroun. Titulaire de quatre albums, elle a remporté le Prix Edith Butler en 2013 et récolté trois nominations aux Maple Blues Awards, en 2015.

Ces deux artistes se produiront en première partie de cette soirée, avant de laisser momentanément toute la place au guitariste, chanteur et auteur-compositeur Mathis Haug. Né en Allemagne, le chanteur folk à la voix rauque a surtout fait carrière en France, tout comme il aime bien visiter le continent américain.

À noter que les trois artistes se produiront en solo, mais prévoient unir leurs forces et leurs talent en finale de ce spectacle exceptionnellement présenté en différé, puisque les événements de cette série, appelée Les Week-ends musicaux, sont habituellement l’objet de captations en direct du Centre d’art La petite église.

Pour vous procurer votre billet virtuel (gratuit, pour les résidants de Saint-Eustache) rendez-vous sur le site [lapetiteeglise.com/programmation].