Six jeunes Thérésiens pourront vivre un stage mémorable à Annecy

De jeunes Thérésiennes et Thérésiens pourront s’envoler vers la magnifique ville d’Annecy en juillet 2020, dans le cadre des stages Séjour découverte. Six candidats seront sélectionnés pour occuper des postes parmi ceux mentionnés ci-dessous durant quatre semaines, et ainsi vivre une expérience exceptionnelle dans un décor enchanteur.

Les candidats seront hébergés par la Ville d’Annecy, alors que la Ville de Sainte-Thérèse offrira à chacun une bourse de 1 000 $ pour les aider à défrayer le coût du transport. Pour être admissibles, les postulants doivent avoir entre 18 et 25 ans, être résidents de Sainte-Thérèse ou étudier à temps plein dans une institution scolaire sur le territoire de la Ville.

«Nous sommes heureux que le pacte d’amitié entre Sainte-Thérèse et Annecy soit si vivant et que ce programme de stages permette à de jeunes citoyens de le vivre pleinement. Ils auront l’opportunité de découvrir la culture de notre ville jumelle par une immersion complète. Ce type d’expérience est unique et extrêmement enrichissante, les souvenirs que les candidats y créeront resteront gravés dans leur mémoire pour très longtemps», affirme la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Stages

Voici la liste des stages disponibles:

– Accueil du public à la Médiathèque La Turbine

– Agent(e) d’accueil et d’entretien au Camping Le Belvédère (Semnoz)

– Agent(e) d’information au Bureau d’information jeunesse de Bonlieu

– Agent(e) de sensibilisation à l’environnement et plages propres à la Direction de la jeunesse

– Animalier(e) au Pôle Écologie Urbaine

– Assistant(e) en communication à l’Alliance Française d’Annecy

– Préposé(e) à l’accueil et à la surveillance au Musée-Château et au Palais de l’Île

– Réparateur(rice) de vélo chez Roule & Co

– Serveur(se) en cafétéria à la résidence d’hébergement Le Pré Saint Jean

– Stagiaire adjoint(e) à la Direction des relations internationales, Ville d’Annecy

Inscriptions

Consultez les descriptions détaillées et les conditions d’admissibilité au [www.sainte-therese.ca] > Ville > Pactes d’amitié. Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre dossier curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avant le 1er février 2020 à (sejourdecouverte@sainte-therese.ca).

Vous souhaitez en savoir davantage sur la ville d’Annecy? Visitez leur page Facebook ou le [www.tourisme-annecy.net] et tombez sous le charme de cette ville française surnommée La Venise des Alpes.