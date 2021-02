Sans relâche, une émission tournée dans les Laurentides

Sans relâche, une émission jeunesse produite par KOTV et tournée dans les Laurentides sera diffusée sur Télé-Québec pendant la semaine de relâche. Ce magazine met en valeur les arts et les sports tout en favorisant la persévérance. Ce sont Laurent Duvernay-Tardif, Anaïs Favron et Patrice Bélanger qui serviront de guides aux jeunes afin de s’assurer qu’ils passent une belle semaine de relâche.

Accompagnée par Film Laurentides au moment du repérage, l’équipe de Sans relâche a choisi de tourner dans un magnifique chalet situé à Saint-Hippolyte. Afin de ne rien manquer de nos paysages laurentiens et des activités de toutes sortes, rendez-vous à 18 h sur la chaîne de Télé-Québec du 26 février au 7 mars.

À propos de Film Laurentides

Film Laurentides est un organisme régional ayant pour mission de promouvoir le territoire à des fins cinématographiques, télévisuelles et publicitaires et de faciliter l’accueil des tournages. Motivé par le développement économique, touristique et culturel dans la région, Film Laurentides reçoit et analyse en moyenne 175 dossiers par année, lesquels se concrétisent par une quarantaine de tournages dans la région. Au service de l’industrie audiovisuelle depuis 1997, les actions posées par Film Laurentides ont contribué à attirer sur son territoire plus de 600 tournages québécois, canadiens et étrangers générant des retombées directes évaluées à plusieurs millions de dollars.

Pour réaliser son mandat, Film Laurentides est heureux de pouvoir compter sur le soutien financier de plusieurs partenaires, notamment: Développement économique Canada, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de la Culture et des Communications, les 7 Municipalités régionales de comté (MRC) des Laurentides et la ville de Mirabel, Tourisme Laurentides, Desjardins, PMG Technologies, Hybride, Star suites et Drone studio.