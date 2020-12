Samantha Charbonneau Vaudeville remporte le concours «Mirabel m’enchante»

La Ville de Mirabel a dévoilé l’identité de la gagnante du concours culturel et musical «Mirabel m’enchante», organisé en prévision des célébrations entourant son 50e anniversaire de fondation. Il s’agit d’une jeune citoyenne de talent, Samantha Charbonneau Vaudeville.

Grâce à sa composition intitulée «Mirabel c’est mon chez moi», Samantha a su charmer les membres du jury, dont le président et ex-participant de l’émission La Voix, Kevin Bazinet. Aux dires de ces derniers, la Mirabelloise a su représenter, avec couleur et authenticité, les valeurs qui définissent sa ville de résidence. D’emblée, elle a su relever un défi de taille, celui d’envoyer une composition originale qui comprend la musique et les paroles. La jeune artiste s’accompagne au piano, et ce, depuis quelques mois seulement.

Elle se mérite donc une bourse de 1 500 $, de la part du Comité du tournoi de golf de Mirabel, ainsi qu’un panier d’objets promotionnels de la Ville. Ceux qui désirent découvrir cette chanson devront attendre à l’année prochaine, au moment où l’on célébrera officiellement le 50e anniversaire de Mirabel. Samantha interprétera sa chanson lors d’événements organisés en 2021.

Les membres du comité de sélection tiennent, au final, à remercier tous les participants pour leurs compositions originales.

De l’expérience en banque!

Cela dit, même si cette chanson n’est pas encore dévoilée au public, il est possible d’entendre la voix de la gagnante dès maintenant, puisque cette auteure-compositrice-interprète n’est pas à ses premiers pas dans le monde de la musique.

Elle est membre de l’Académie des arts Trouve ta voie, qui, justement, a pour mission de croire en la capacité des personnes différentes à développer leurs aptitudes artistiques et à s’épanouir à travers l’art. Elle est impliquée depuis quelques années au sein de cet organisme et de ses initiatives qui favorisent le dépassement de soi.

Il est donc possible de visiter sa plateforme YouTube, où Samantha a publié des interprétations de chansons populaires de Skylar Grey et de Carly Rae Jepsen. L’Académie des arts a également partagé, sur la même plateforme, le résultat d’une collaboration dont fait partie la gagnante du concours mirabellois, accompagnée de cinq autres participants au sein de l’organisme. Il s’agit d’une chanson intitulée «Mon anxiété».

Pour écouter cette chanson, visitez la chaîne de l’Académie des arts Trouve ta voie, sur la plateforme YouTube.