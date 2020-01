Sainte-Thérèse recherche de jeunes talents pour ses spectacles d’été

La Ville de Sainte-Thérèse lance un appel de dossiers afin de recruter de nouveaux talents souhaitant se produire dans le cadre des spectacles de l’été 2020.

Sainte-Thérèse est réputée pour offrir aux citoyens une programmation musicale riche et variée, attirant des foules importantes chaque été. Cet appel de candidatures est une belle opportunité à saisir pour les artistes de la relève désirant se faire connaître.

Les musiciens ou les groupes peuvent être sélectionnés pour l’un ou l’autre de ces projets:

Spectacle de la relève – Prestation de 60 minutes, sur une scène professionnelle extérieure, un des mardis soir dans le cadre de la série de spectacles Place du Village en spectacle, à la Place du Village de Sainte-Thérèse. Un seul groupe ou musicien sera sélectionné pour ce spectacle.

Première partie – Prestation de 30 minutes en première partie d’un artiste reconnu, sur une scène professionnelle extérieure, dans le cadre de la série de spectacles Les Rendez-vous du Village, les samedis soir du mois d’août sur la rue Blainville Ouest. Quatre groupes ou musiciens seront sélectionnés.

«Les spectacles de l’été au Village sont de véritables incontournables dans la région. Des milliers de personnes viennent y assister lors de la saison estivale. Ainsi, il est important pour la Ville d’utiliser cette tribune pour soutenir les artistes émergents d’ici. Quelle excellente façon de faire rayonner nos musiciens dans une ambiance festive, et de leur permettre de vivre une expérience professionnelle électrisante!», affirme la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les musiciens et les groupes intéressés sont invités à remplir le formulaire de candidature se trouvant au [www.sainte-therese.ca] > Services aux citoyens > Culture > Services aux artistes et artisans, et à faire parvenir leur dossier complet à (appeldedossiers@sainte-therese.ca) d’ici le 10 février 2020.

Renseignements: 450 434-1440, poste 2305.