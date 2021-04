Sainte-Thérèse en soutien à la relève artistique et sportive

Le contexte de la pandémie de COVID-19 a peut-être ralenti certaines activités, mais il n’en est rien du désir de la Ville de Sainte-Thérèse de soutenir la relève artistique et sportive. À nouveau cette année, les artistes et les athlètes thérésiens âgés de 12 à 40 ans pourront soumettre leur candidature afin de mettre la main sur une bourse de soutien offerte dans le cadre des politiques de soutien à l’artiste et à l’athlète.

«Il est important pour la Ville de Sainte-Thérèse d’encourager ceux qui font preuve de résilience et de marquer l’investissement personnel qui distingue chacun des boursiers. Nous sommes fiers de les reconnaître pour leur persévérance et leur talent», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les citoyens qui souhaitent déposer leur candidature peuvent le faire d’ici le 1er juin 2021. Des bourses de 200 $ à 600 $ seront allouées, après analyse du comité de sélection, notamment en fonction du niveau de l’athlète ou de l’artiste.

Pour connaître tous les critères d’admissibilité et pour remplir le formulaire de candidature, il suffit de se rendre au [www.sainte-therese.ca] > Ville > Administration municipale > Politiques et plans d’action > Politique de soutien à l’artiste/Politique de soutien à l’athlète.