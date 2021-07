Sainte-Thérèse donnera 125 000 $ au Festival Santa Teresa

Le 5 juillet dernier, le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse a adopté une résolution allouant une commandite annuelle de 125 000 $ taxes incluses à l’organisme Superbe Culture Rive-Nord pour l’organisation du Festival Santa Teresa, et ce, pour les années 2022, 2023 et 2024.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’encourager la tenue d’événements culturels majeurs, tel que le promeut la Politique culturelle 2015–2025 de la Ville de Sainte-Thérèse adoptée le 7 avril 2015.

« La Ville est heureuse de commanditer le Festival Santa Teresa, qui attire chaque année bon nombre de festivaliers. De tels événements permettent à Sainte-Thérèse de se démarquer comme ville culturelle et offrent aux Thérésiennes et aux Thérésiens des moments festifs et conviviaux tout près de chez eux. Ce festival avait comme objectif initial de rejoindre principalement les adolescents et les jeunes adultes, c’est donc avec joie que nous constatons que la programmation artistique et culturelle variée attire maintenant des groupes de tous âges », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

À propos de Santa Teresa

Santa Teresa est un festival-boutique qui a lieu depuis 2017 en plein cœur de la banlieue de Sainte-Thérèse et qui a pour objectif d’innover et d’offrir une expérience unique à travers un parcours pluridisciplinaire alliant musique, arts visuels et restauration.