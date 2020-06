Sainte-Thérèse: des oeuvres colorées à découvrir et à partager

Les marcheurs seront heureux de découvrir deux oeuvres d’art colorées au sol dans le stationnement de l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse. Il s’agit de deux traverses destinées aux piétons, qui ont été réalisées le 8 juin dernier par l’artiste Charlem.

Reprenant les couleurs de l’arc-en-ciel du mouvement porteur d’espoir «Ça va bien aller», les traverses sont peintes à deux entrées distinctes du stationnement de l’hôtel de ville. L’une se trouve entre l’église Sainte-Thérèse-d’Avila et la Place du Village (sur la rue de l’Église), et l’autre entre Les Allumé(e)s et la Place du Village (sur la rue Blainville Ouest).

«Notre Village a bien besoin de couleurs ces temps-ci et c’est exactement ce que les oeuvres de Charlem lui apportent. Nous avons choisi de créer des passages piétonniers pour symboliser que nous passons collectivement à travers cette situation exceptionnelle. Nous espérons que vous serez nombreux à venir les admirer, mais surtout à les partager en photos sur les réseaux sociaux, car nous avons tous besoin d’un peu de couleur dans nos vies», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

#stetheresecreative

Les citoyens sont invités à partager leurs clichés avec la mention #stetheresecreative. Pourquoi ne pas y venir à plusieurs et faire une photo inspirée de la fameuse traverse des Beatles sur leur album Abbey Road? Soyez créatifs, tout en respectant les deux mètres de distanciation.