Sainte-Thérèse célèbre les Journées de la culture

Les samedis 26 septembre et 3 octobre, les Journées de la culture seront de retour à Sainte-Thérèse sous une toute nouvelle forme. Des performances extérieures et des concerts intérieurs mettant de l’avant la danse et la musique classique se dérouleront au Village de Sainte-Thérèse.

Cette initiative de l’organisme Culture pour tous a pour but de célébrer la culture sous toutes ses formes, et ce, partout à travers le Québec du 25 septembre au 25 octobre. Exceptionnellement cette année, afin de respecter les mesures imposées par la pandémie de COVID-19, la Ville de Sainte-Thérèse proposera un concept renouvelé. Plutôt que de se tenir durant une fin de semaine à la bibliothèque, les activités des Journées de la culture auront lieu lors de deux samedis consécutifs en plein coeur du Village.

«En tant que Ville d’arts, de culture et de savoir, nous sommes heureux de présenter cette série d’événements gratuits. Ceux-ci permettront aux Thérésiens de découvrir les artistes et intervenants culturels de la région, et de se divertir durant cette période singulière. Ainsi, j’espère que vous serez nombreux à prendre part aux activités de cette programmation toute spéciale», indique la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

26 septembre: Mathieu Bourret et Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe

Les gens sont invités à assister, à 13 h, au spectacle Le CLIMATOLOGUE du pianiste Mathieu Bourret. La projection multimédia, qui se déroulera simultanément, permettant de plonger davantage dans l’univers de l’artiste.

Des prestations de danse suivront, à 14 h 15, à la Place du Village. Écoute pour voir de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe propose une variété de solos dispersés dans l’espace. Les citoyens présents pourront vivre une déclinaison de danses en allant d’un interprète à l’autre ou prendre plaisir à observer l’ensemble mouvant et coloré à distance.

3 octobre: Louise Lessard, Mathieu Lussier et Dusso danse contemporaine

La pianiste Louise Lessard et le bassoniste Mathieu Lussier seront réunis à la Maison Lachaîne, dès 13 h, afin d’offrir des oeuvres d’Elgar, Glière, Telemann, Bourdeau, et Lussier.

Puis, à 14 h et à 15 h, la pièce De nos corps miniatures, sculpter l’espace de DUSSO danse contemporaine sera présentée à la Place du Village.

Événements gratuits

Les événements sont gratuits et ouverts à tous. Toutefois, les places étant limitées à la Maison Lachaîne, l’entrée se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi. En cas de pluie, les activités extérieures seront annulées.

Mesures particulières

Les consignes émises par la santé publique seront appliquées et les mesures nécessaires seront mises en place pour assurer la sécurité de tous lors des représentations. Pour les événements se tenant à la Maison Lachaîne plus spécifiquement, le nombre de spectateurs admis est restreint afin de respecter la distanciation physique recommandée. De plus, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans et plus, et ce, jusqu’à ce que celle-ci soit assise à son siège.