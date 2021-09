Sainte-Thérèse accorde 40 000 $ à Music 4 Cancer

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Thérèse a adopté une résolution lors de la séance publique du 7 septembre qui autorise l’octroi d’une subvention bonifiée à l’organisme Music 4 Cancer pour l’année 2021.

En raison de la perte de commanditaires au cours de la dernière année, l’organisme a présenté une demande d’aide financière pour la tenue du Festival Music 4 Cancer, qui aura lieu du 16 au 18 septembre dans le stationnement de l’hôtel de ville. La Ville a conclu que le manque à combler, qui équivaut à 10 000 $, sera ajouté à la subvention de 30 000 $ déjà allouée pour l’année 2021, afin d’assurer la réussite de cet événement.

D’autre part, la Ville permet à l’organisme d’aller de l’avant avec l’ajout d’une soirée supplémentaire, qui aura lieu le jeudi 16 septembre. Des billets exclusifs à coût réduit ont été réservés pour permettre aux citoyens de Sainte-Thérèse d’y assister. Les billets sont vendus au coût de 10 $ plus taxes et les résidents peuvent se les procurer en ligne au [loisirs.sainte-therese.ca]. Une Carte citoyen est obligatoire pour chaque billet acheté.

« Le secteur de l’événementiel a dû surmonter plusieurs obstacles au cours de la dernière année, c’est pourquoi la Ville est fière de soutenir le Festival Music 4 Cancer. Les Thérésiens amateurs de musique apprécieront certainement la tenue de cet événement en plein cœur de Sainte-Thérèse », souligne la mairesse, Sylvie Surprenant.

Music 4 Cancer, rappelons-le, a été fondé en 2007 par Jay Épinat et François Philippe Dupont dans le but de recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer par des projets de musique. Programmation complète et renseignements : [www.music4cancer.com].