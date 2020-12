Route des Gerbes d’Angelica: La féérie de Noël se poursuit jusqu’au 30 décembre

Les fééries de Noël s’illumineront encore dans le secteur de Saint-Benoît, à Mirabel, plus précisément à la Route des Gerbes d’Angelica (RGA). Du 28 au 30 décembre prochains, de 15 h à 21 h, les gens de tous les âges sont invités à réserver leur place, obligatoirement, afin de profiter de l’ambiance qui y règne et de la présence de personnages issus de contes et légendes.

La RGA propose des émerveillements aux jeunes et moins jeunes, avec une exposition d’environ 350 000 lumières et couleurs. L’événement est adapté selon les exigences de la Santé publique. Les visiteurs sont toujours conviés à un voyage au cœur de l’imaginaire, en plein congé des Fêtes, grâce à un décor «magique» et à la mise en scène de personnages féériques, que ce soit dans la grange, la forêt enchantée, dans la contrée du lutin Luciö ou encore au sein d’un village miniature de Noël, comprenant des maisonnettes, personnages et un train électrique. Cette année, le père Noël et ses acolytes ne peuvent être présents en chair et en os, mais les enfants pourront communiquer avec ce dernier par vidéo et sur le site même.

Mentionnons que les cuisinières de la Route se mobilisent également afin de préparer des gâteries sucrées, dont des biscuits et beignes à l’ancienne. Le bistro est fermé, mais trois cantines extérieures sont sur place, afin de vous proposer des délices du terroir et des boissons chaudes.

Boutique en ligne et livraison

En outre, une boutique en ligne est disponible via le site officiel de la Route des Gerbes d’Angelica, alors qu’on offre des plats traditionnels, des lunchs, ainsi que des desserts, des condiments et breuvages, entre autres. Il s’agit d’un outil pour les adultes qui souhaitent se simplifier la vie, tout en soutenant une entreprise locale.

En payant les frais de transport, il est possible de vous faire livrer des produits non périssables, dont le traditionnel gâteau aux fruits des Fêtes. Sur demande et selon la disponibilité, un personnage des Fêtes pourrait aller porter la commande du client directement chez lui, que ce soit à Mirabel ou dans une autre municipalité des Basses-Laurentides. Le tout se fait de manière sécuritaire, sans contact direct entre le client et le joyeux livreur.

D’ailleurs, les récipients donnés sont écoresponsables, et fabriqués au Québec, tout comme le contenu, qui est préparé par une entreprise sise à Mirabel.

Pour plus d’information, pour réserver votre place aux fééries de Noël et effectuer votre magasinage en ligne: [www.gerbesdangelica.com].