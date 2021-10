Richardson Zéphir est prêt à faire ricaner les Laurentides

L’humoriste qui a rayonné en étant élu grand gagnant d’En route vers mon premier gala Juste Pour Rire en 2016 présentera à Sainte-Thérèse, Saint-Eustache et Saint-Jérôme son one-man-show Zéphir.

« C’est la première fois que je vais jouer dans les Laurentides avec un long format comme ça », déclare l’humoriste Richardson Zéphir. Habitué de raconter des blagues un peu partout au Québec à l’occasion des tournées des bars, ce dernier est enthousiaste de présenter son spectacle de 1h30 dans la région et c’est le 29 octobre prochain au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse que ça commence. « Zéphir c’est un spectacle où je me présente, je parle de moi, de mes origines et aussi de mon parcours dans l’humour. C’est aussi un survol de ce qui s’est passé dans les dernières années avec les gens fâchés quand moi je vois toujours la vie du bon côté. », précise-t-il.

Cela fait plus de dix ans qu’il baigne dans le milieu de l’humour et qu’on le connaît également pour ses talents de comédiens. Plusieurs l’ont reconnu à la télévision entre autres à l’émission LOL, Les Simones ou Les Pêcheurs, même au grand écran avec Les Scènes Fortuites. Une chose est certaine, ses jeux d’acteurs continuent d’influencer ses numéros d’humour. « Je fais beaucoup de personnages. Je n’ai pas de costumes, mais je vais par exemple emprunter d’autres voix et j’explique aussi d’où ça vient mon amour pour les personnages », explique Richardson Zéphir.

Après Big Brother

« Il y a un immense avant et après Big Brother, c’est irrévocable », avance l’humoriste. Malgré l’expérience accumulée, Richardson avoue que son passage à l’émission de téléréalité Big Brother célébrités à l’hiver 2021 représente un point tournant dans sa carrière. « Je ne m’attendais pas à ça, j’ai beaucoup d’amour du public », affirme-t-il. Les faits ne mentent pas : parmi les quinze vedettes qui ont participé à l’émission, c’est Richardson Zéphir qui est sorti avec le prix du public.

Ceux qui l’ont aimé à l’émission vont se réjouir d’apprendre qu’il en parlera davantage dans son nouveau spectacle. « Je parle évidemment de Big Brother, je raconte des anecdotes qui se sont passées dans l’aventure et qui n’ont pas été diffusées alors ça va être intéressant pour ceux qui ont suivi l’émission. Je ne pouvais pas ne pas en parler. », annonce l’humoriste.

Si son passage dans une émission de téléréalité a eu un tel impact sur sa carrière, selon l’humoriste, c’est parce que le public a pu le voir au quotidien. « Les gens ont appris à me connaître alors c’est quand même un avantage, j’ai l’impression que les gens rient encore plus avec moi », considère Richardson. Pour la suite des choses, il peut se réjouir de ce qu’il a à faire pour perpétuer son succès. « Maintenant ça fait que mon travail c’est de rester authentique, rester le plus vrai possible », constate-t-il.

Zéphir est présenté le 29 et le 30 octobre à Sainte-Thérèse, puis le 4 novembre au théâtre Gilles-Vigneault de St-Jérôme et le 10 novembre au Zénith de St-Eustache.