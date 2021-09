Révélations virtuelles : 15 artistes à découvrir

Mis de l’avant par le Réseau BIBLIO du Québec, le projet Territoire Vivant est l’occasion d’aller à la rencontre de 15 auteurs, conteurs et cinéastes québécois. Du nombre, on compte plusieurs artistes des Laurentides. En septembre et octobre, place aux révélations virtuelles…

Valoriser les œuvres et artistes d’ici

Le projet TERRITOIRE VIVANT vient du désir du Réseau BIBLIO du Québec de permettre à ses 754 bibliothèques membres de présenter une offre culturelle riche et diversifiée durant cette période incertaine entourant les événements culturels. Par le biais de rencontres virtuelles interactives en direct, ce projet a pour mission de valoriser les auteurs, les conteurs et les cinéastes des quatre coins du Québec qui ont une démarche solidement ancrée dans leur territoire.

Chaque direct est une rencontre intime avec l’artiste qui présentera son œuvre et son parcours. Puis, lors d’une deuxième rencontre sous la forme d’une table ronde virtuelle interactive, les spectateurs pourront poser directement leurs questions et échanger avec les artistes.

Il est possible d’assister gratuitement à ces révélations virtuelles en direct au [www.TerritoireVivant.ca].

La région des Laurentides bien représentée

Les rencontres sont animées par l’auteur laurentien Ugo Monticone et plusieurs artistes de la région ont confirmé leur participation. Il sera notamment possible de découvrir l’univers créatif de l’écrivaine Julie Dugal, des conteurs Robert Simard et Yvon Boutin et de la cinéaste Marie-Geneviève Chabot.