Réouverture partielle de la bibliothèque de Sainte-Thérèse

À compter de ce vendredi 29 mai, les abonnés de la bibliothèque de Sainte-Thérèse peuvent effectuer leur réservation à l’avance pour se procurer des livres, des documents audiovisuels (CD et DVD) ainsi que des jeux, pour ensuite les récupérer sans contact.

«Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nouveau la possibilité aux citoyens de se procurer des documents de la bibliothèque. Bien que l’offre numérique soit très populaire, pouvoir feuilleter les pages de son roman favori est un plaisir qui ne se compare pas! Soyez assurés que toutes les mesures sont mises en place pour que cette réouverture graduelle se fasse de façon sécuritaire tant pour les citoyens que pour les employés», souligne la mairesse, Sylvie Surprenant.

Réserver et récupérer des documents

La réouverture de la bibliothèque se fera de façon sécuritaire et graduelle, en suivant les recommandations émises par la santé publique. Ainsi, une procédure rigoureuse a été mise en place pour bien servir la population.

-Dans un premier temps, les abonnés doivent effectuer leur réservation pour un maximum de 20 documents, soit en utilisant le service en ligne Mon Dossier au [biblio.sainte-therese.ca] soit en téléphonant au 450 434-1440, poste 2400 du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et le samedi (dès le 6 juin), de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Dès la semaine du 8 juin, cet horaire sera bonifié.

-Le personnel de la bibliothèque prépare ensuite les documents et communique avec chaque abonné par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous. Il est important de respecter la date et l’heure du rendez-vous.

-Enfin, pour assurer la cueillette sans contact, les abonnés peuvent récupérer leurs documents dans le hall de la bibliothèque, en appliquant les mesures d’hygiène requises. Ils peuvent, de surcroît, profiter de l’occasion pour rapporter les documents qu’ils avaient à la maison depuis le début de la pandémie.

Chute à livres ouverte en tout temps

Plus de 7 000 documents de la bibliothèque sont présentement prêtés aux abonnés. À compter de 9 h, aujourd’hui même, il est possible de retourner les documents via la chute située à droite de la porte d’entrée de la bibliothèque. Tous ces documents seront ensuite mis en quarantaine pour une période de 72 h.

Suspension des frais de retard

Aucune amende n’a été calculée depuis le 14 mars dernier et cette suspension sera maintenue jusqu’au 1er octobre 2020. Toutefois, même si la date d’échéance de tous les documents a été prolongée jusqu’à cette date, les citoyens sont invités à retourner leurs documents dès maintenant comme la chute est désormais ouverte.

L’offre numérique plus populaire que jamais

Dans les dernières semaines, la bibliothèque a dénoté une augmentation de 129 % du prêt de documents numériques. Les citoyens non-détenteurs d’une Carte citoyen qui aimeraient s’abonner peuvent exceptionnellement le faire en ligne pour accéder à l’offre numérique. Un formulaire à compléter est disponible au [www.sainte-therese.ca/biblio].