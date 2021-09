Rentrée culturelle réussie… et ça se poursuit

Après une rentrée culturelle réussie, Odyscène poursuit sa programmation de septembre avec un film québécois, la musique déjantée de Bleu Jeans Bleu, du cirque et de la danse à l’honneur pour les Journées de la culture, l’humour qui décoiffe de François Bellefeuille, l’envoutante Évelyne Brochu et la pétillante Rita Baga.

Voici un aperçu de la programmation du 20 au 30 septembre 2021

Ciné-Groulx : Souterrain de Sophie Dupuis

Mercredi 22 septembre 2021 à 19 h | Cabaret BMO Sainte-Thérèse

Canada (Québec). 2021. 97 min. (G – Déconseillé aux jeunes enfants)

Avec Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James Hyndman, Guillaume Cyr, Catherine Trudeau.

Maxime, jeune valdorien, travaille dans une mine d’or. À travers plusieurs difficultés, il remet en question sa définition de la masculinité. C’est dans la fraternité qui unit ses collègues qu’il trouvera le soutien pour surmonter la culpabilité tenace qui l’empêche d’atteindre le bonheur. Jusqu’au jour où une explosion éclate sous terre. Meilleur scénario (Gala Québec Cinéma 2021).

Bande-annonce du film

Bleu Jeans Bleu

Samedi 25 septembre 2021 à 20 h | Théâtre Lionel-Groulx

Les élégants membres du quatuor Bleu Jeans Bleu n’ont qu’une seule mission : vous rendre heureux. Reconnus pour leurs vers d’oreilles qui collent un sourire au visage, ils livrent avec la fougue qui leur a forgé une réputation comparable à celles de Aerosmith et Cyndi Lauper. Depuis leurs succès J’te gâte all dressed et Vulnérable comme un bébé chat largement déployés sur les radios commerciales, BJB se sont bel et bien installés dans le paysage musical québécois. Leur 3ième album intitulé PERFECTO flirt avec le disco, le rock et la pop gourmande, et la tournée prend la route avec la garantie de divertir un public grandissant. Bon appétit !

Week-end complètement cirque !

25 et 26 septembre 2021 | 7 villes de la MRC Thérèse-De Blainville

Gratuit! Dans le cadre des festivités reliées à son 35e anniversaire, Odyscène amène le cirque en ville. Les 25 et 26 septembre 2021, quatre compagnies de cirque québécoises : Machine de cirque, Toxique Trottoir, Collectif 4 en ligne et Les parfaits inconnus proposent un spectacle de cirque en plein-air dans chaque ville de la MRC. Programmation complète et horaire à odyscene.com.

Célébrer le vivant – 2e édition

24 au 26 septembre 2021 | 7 villes de la MRC Thérèse-De Blainville

Gratuit! Dans le cadre des Journées de la Culture, les 24, 25 et 26 septembre 2021 le projet Célébrer le vivant, sous la thématique Voyage dans le temps propose un circuit de sept spectacles de danse dans différentes lieux inusités des sept villes de la MRC. Diverses activités en marge des spectacles sont également prévues : ciné-conférence, ateliers chorégraphiques, discussion avec le public, etc. Programmation complète et horaire à odyscene.com.

François Bellefeuille

Mercredi 29 septembre 2021 à 20 h | Théâtre Lionel-Groulx

Supplémentaire le jeudi 17 février 2022



Après le succès de sa première tournée, pour laquelle il a vendu plus de 300 000 billets, François Bellefeuille est déjà de retour sur scène avec un nouveau one-man show : Le plus fort au monde. Ne vous inquiétez pas; c’est seulement un titre. Il ne va pas juste lever des grosses affaires pendant 1 h 30. Vous découvrirez un spectacle plus personnel d’un humoriste plus assumé, plus mature, mais avec la même folie sur scène.

Évelyne Brochu

Jeudi 30 septembre 2021 à 20 h| Cabaret BMO Sainte-Thérèse

Au centre de la scène, une chambre. Dans cette chambre, un lit, symbole de l’intime, de l’abandon. C’est dans cet espace protégé, balisé, où l’album Objets perdus se déploiera. C’est dans cet espace intime, résolument universel, que grâce à leur musique, leur corps et leur mot, Evelyne et Félix nous permettront d’accéder à ce qui les a forgés. L’espace imaginé par le studio Bien à vous, éclairé par Martin Labrecque et mis en scène par Mani Soleymanlou, servira de terrain de jeu pour Évelyne, Félix et les musiciens qui les accompagneront.

Extrait

Rita Baga

Jeudi 30 septembre 2021 | Théâtre Lionel-Groulx

Supplémentaire 10 mars 2022



Rita s’est fait connaître du grand public québécois lors de ses passages remarqués aux émissions Big Brother Célébrités et Canada’s Drag Race où elle a terminé parmi les trois finalistes et représenté avec fierté son héritage francophone. Elle fera le tour du Québec avec son premier one-woman show, Créature, un grand voyage interplanétaire mêlant musique, danse, costumes, maquillage et, surtout, beaucoup d’extravagance et de paillettes…

Pour plus d’informations sur la programmation d’Odyscène, visitez le www.odyscene.com.