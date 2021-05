Raphaël Simard enlève la finale régionale

Un étudiant de la Polyvalente Sainte-Thérèse, Raphaël Simard, a été couronné grand gagnant de la finale régionale des Laurentides de la compétition artistique Secondaire en spectacle, qui se déroulait en mode virtuel, le samedi 1er mai.

Inscrit au volet «Création», le jeune multi-instrumentiste proposait alors une construction musicale qu’il exécutait devant la caméra en superposant des séquences. Entre deux mélopées rendues au piano, qui lui servaient à la fois d’intro et d’extro, le jeune homme proposait une composition jazzée qu’il interprétait au piano, aux percussions et au saxophone. Le tout était fort bien fait et n’aura finalement souffert que de l’absence d’un public qui aurait certainement salué la chose avec bonheur.

Six écoles secondaires de la région (Cap-Jeunesse, l’école des Hauts-Sommets, la Polyvalente Saint-Jérôme, l’école secondaire Émilien-Frenette, l’Académie Sainte-Thérèse et la Polyvalente Sainte-Thérèse) y avaient délégué leurs meilleurs représentants, dans une finale relevée où le talent s’exprimait par le chant, la danse, le théâtre et la musique instrumentale.

De son côté, Charlotte Thériault, de l’École secondaire des Hauts-Sommets, à Saint-Jérôme, remportait la première place de la catégorie «Interprétation», avec la chanson Des réponses, de Nadja.

Finale provinciale

Les deux artistes primés ont reçu chacun une bourse de 300 $, mais c’est Raphaël Simard qui obtenait le plus haut pointage des notes compilées par le jury, ce qui lui valait d’obtenir le mandat de représenter les Laurentides lors du 20e Rendez-vous Panquébécois, qui se déroulera du 28 au 30 mai à Laval, toujours en mode virtuel.

Le jury était composé de Melissa Paquet, de l’organisation du Carnaval de Québec, Émilie Gauvin, directrice général adjointe du diffuseur En Scène, Geneviève Charest, professeur de chant au Collège Lionel-Groulx, Mathieu Lévesque, auteur-compositeur-interprète et comédien, Cassandra Nadeau, professeur de chant à l’Académie des arts Trouve ta voie, et Bryan Audet, animateur à CKOI.

Parmi les autres récompenses accordées au terme de la soirée, notons le Prix du public, remis à une étudiante de la Polyvalente Saint-Jérôme, KellyAnn Forget, pour son interprétation de la chanson S’il suffisait d’aimer. À noter que la diffusion en direct de cette finale, sur Facebook, a été vue par plus de 3 700 personnes.