Québec accorde 86 745 $ supplémentaires à Culture Laurentides

Prenant la parole au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, le député de Saint-Jérôme, Youri Chassin, confirme une bonification de 86 745 $ de l’aide au fonctionnement accordée à Culture Laurentides.

Cette aide financière additionnelle prévue au budget 2020-2021 permettra à l’organisme de poursuivre sa mission visant à favoriser l’expression de la vie culturelle et la diversité de l’information.

«La région des Laurentides profite d’une culture vibrante que l’on souhaite mettre en valeur. L’annonce d’aujourd’hui donne des moyens supplémentaires à Culture Laurentides pour atteindre cet objectif. En temps de pandémie, nous nous sommes tous ennuyés de nos lieux de diffusion et de nos manifestations culturelles. Nous aurons à nouveau l’occasion d’en profiter, notamment grâce à cette injection de fonds», souligne M. Chassin.

Ses collègues députés de Les Plaines, Lucie Lecours, et de Blainville, Mario Laframboise, abondent dans le même sens, y voyant là une «excellente nouvelle» pour le milieu culturel régional.

À l’échelle provinciale, l’enveloppe additionnelle consentie aux organismes de regroupement soutenus par le ministère de la Culture et des Communications s’élève à deux millions de dollars. Cette somme était prévue au budget annoncé en mars 2020.

«En faisant partager leur expertise et en offrant des services d’experts-conseils à leurs membres, les conseils régionaux de la culture et les organismes nationaux contribuent largement au dynamisme culturel à la grandeur du Québec. Ce montant supplémentaire de deux millions de dollars traduit la volonté de notre gouvernement d’assurer un soutien à la culture dans toutes les régions», mentionne la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.