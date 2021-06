Quatorze plumes et un murmure

Les Cafés littéraires animés par l’écrivain Denis Morin, via l’organisme eustachois Toulèsarts, font naître le désir d’écrire et l’audace de le dire, par le biais de publications diverses, dont un recueil de nouvelles qui vient de paraître et qui porte la signature de 14 auteurs.

Intitulé Le murmure des pages, cet ouvrage de 177 pages vient tout juste de paraître, aux Éditions Le Baladin, et se veut la réponse positive à un appel lancé par l’auteure Ruth Bentchétrit, à l’origine d’un projet qui s’est déposé comme un baume libérateur sur cette période de confinement que nous achevons de traverser.

Outre Mme Bentchétrit et Denis Morin, on y retrouve les signatures de Ginette Bernard St-Pierre, Hélèna Courteau, Martine Gaudaire, Lise Gingras, Alain Gravel, Lise Houle, Hélène Lamarre, Lorraine Lapointe, Noëlla Leblanc, André Ledoux, Guylaine Ouellet et Mariette Théberge.

C’est cette dernière qui nous a informés de cette parution pour laquelle chaque auteur (e) a été invité à proposer au moins deux textes. Ceux-ci sont de longueur variable, le plus disert faisant neuf pages, alors que le plus court tient sur une seule.

Vers une réimpression

On a aussi privilégié la diversité des styles, tout comme on a volontairement choisi de ne pas imposer de thème ou de fil conducteur. C’est donc un florilège de textes hétéroclites qui vous est offert, mais sachez que le titre du recueil, tout comme sa signature graphique et le photographie de la page couverture, œuvre de Guylaine Ouellet, ont été choisis en collégialité.

À noter que l’on a tiré 250 copies de ce recueil publié aux Éditions Le Baladin, sous la direction de Ruth Bentchétrit, qui avait promu un autre ouvrage collectif, en janvier dernier, un roman choral intitulé Marées d’espoir, lequel regroupait onze auteurs et autrices. Celui dont on vous parle serait par ailleurs sur le point d’aller en réimpression.