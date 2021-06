Projets culturels citoyens: dévoilement des trois gagnants

À la suite de la période de vote qui s’est déroulée du 4 au 18 juin, la Ville de Sainte-Thérèse annonce les trois projets culturels citoyens qui ont été choisis par la population thérésienne.

Rappelons que huit projets ont été déposés dans le cadre de cette initiative, dont quatre avaient été retenus par le comité de sélection. De ces quatre projets citoyens, les trois qui ont reçu le plus de votes verront le jour en 2021. Plus de 150 votes ont été enregistrés.

«Je remercie les citoyennes et les citoyens qui ont soumis des idées créatives, ainsi que les Thérésiennes et les Thérésiens qui se sont prononcés sur les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser chez eux. Cela démontre un réel désir de contribuer au développement de leur communauté. De telles initiatives renforcent notre sentiment d’appartenance et suscitent notre fierté collective», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Voici les trois projets d’une valeur de 5 000 $ chacun qui verront le jour cette année :

Spectacle de cirque acrobatique extérieur – public général

Quatre finissants de l’École nationale de cirque proposent un enchaînement de prouesses acrobatiques qui s’articule autour d’un échafaudage surélevé. Le public appréciera la liberté artistique qui teinte chaque numéro. Ce spectacle intimiste s’accompagne d’un volet qui permet aux spectateurs d’aller à la rencontre des artistes. Projet soumis par Maxime Charron.

Enquête au Village d’antan de Sainte-Thérèse (activité extérieure) – public général

L’espace d’un week-end, entrez dans l’Histoire en dénouant une énigme qui vous plongera au cœur du 19e siècle, alors que la Ville de Sainte-Thérèse s’apprête à célébrer l’arrivée du chemin de fer. Vivez cette grande aventure en recueillant des indices sur place, d’un site historique à un autre, où des personnages d’époque vous accompagneront dans votre quête. Projet soumis par Stéfany Lelièvre.

Théâtre musical participatif en plein air – enfants 6 à 12 ans et famille

Cette proposition saura charmer les 6 à 12 ans qui désirent s’initier au théâtre musical. La distribution est assurée par de talentueux artistes-comédiens diplômés du Collège Lionel-Groulx. Un spectacle réunissant chansons, musique, chorégraphies et théâtre suscitant des interactions avec les spectateurs. Après la représentation, les jeunes et leur famille pourront faire la connaissance des artistes. Projet soumis par Jérémie Turgeon.

«Pour la prochaine étape, des équipes de la Ville vont travailler avec les citoyens concernés à l’organisation des trois projets gagnants. Nous ferons l’annonce de leur tenue dès que possible et nous espérons que la population de Sainte-Thérèse participera en grand nombre à ces activités proposées par des citoyens, pour des citoyens», a conclu la mairesse.

Cette initiative a été réalisée grâce au partenariat financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Sainte-Thérèse dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications.

Renseignements : familles.aines@sainte-therese.ca | 450 434-1440, poste 2414