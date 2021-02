Programme double pour la réouverture du centre d’exposition de Blainville

Le centre d’exposition de Blainville ouvre à nouveau ses portes au grand public dès aujourd'hui, le 17 février, et présente, pour l’occasion, un programme double aux visiteurs. Jusqu’au 6 mars, le public pourra admirer les oeuvres de deux artistes totalement différents.

Dans la salle d’exposition 1, l’artiste blainvillois André-Pierre Lampron a sélectionné plusieurs de ses toiles abstraites explorant les textures, la transparence et la juxtaposition des couleurs pour cette exposition intitulée Concrètement abstrait. Minutieux, il travaille ses oeuvres de manière à obtenir un résultat minimaliste.

Dans la salle d’exposition 2, Anne-Marie Boisvert offre une production colorée abordant des thèmes variés avec différents styles et techniques. Favorisant la créativité, son approche de l’art est conviviale. Son exposition Caméléon : plusieurs versions de moi vous fera découvrir une artiste accomplie.

Horaire spécial pour la semaine de relâche

Afin de répondre à la demande croissante des familles, le centre d’exposition sera ouvert toute la semaine pendant la relâche scolaire. Du 1er au 6 mars, les expositions mentionnées ci-haut seront réaménagées, ce qui permettra aux petits visiteurs de découvrir des oeuvres exposées à leur hauteur.

De plus, les enfants et leurs parents pourront relever le défi d’un jeu « cherche et trouve » pour agrémenter leur visite.

Centre d’exposition de Blainville

1000, chemin du Plan-Bouchard, Blainville

Entrée libre

Horaire (entrée libre)

Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h

Samedi, de 10 h à 16 h

Horaire de la semaine de relâche (entrée libre)

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Samedi, de 10 h à 16 h

Renseignements à [blainville.ca].