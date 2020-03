Prix d’excellence en français Gaston-Miron: Les six finalistes sont maintenant connus

La Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des Laurentides (SNQL) et le Mouvement Québec français des Laurentides (MQFL) ont procédé à l’annonce des candidatures retenues dans le cadre des Prix d’excellence en français Gaston-Miron. Ces prix sont décernés annuellement à des personnes, des entreprises ou des organismes qui se distinguent par leur contribution à la promotion et la valorisation de la langue française, dans toutes les sphères de la vie collective, sur le territoire des Laurentides.

Pour sa 9e édition, six candidatures ont été retenues et analysées par un comité mixte formé de représentants des deux organismes promoteurs.

Catégorie INDIVIDU

Bernard Anton: Sa carrière de professeur, durant de nombreuses années, a été un élément des plus motivants pour l’amener à la rédaction et à la publication d’un recueil de dictées intitulé «Dictées en fête» pour jeunes, adolescents et adultes, publié aux Éditions Guérin. Cet outil pédagogique vient en aide à des enseignants de la région de Laval et des Laurentides et à toutes personnes cherchant à maîtriser les beaux caprices de la langue française.

Daniel Giguère s’implique dans différents projets illustrant son engagement en faveur de la promotion de la langue française. Mentionnons son implication dans le développement de la librairie Lu et Relu. Il exerce la direction générale au sein de l’Association des auteurs des Laurentides. En 2019, il a concrétisé son rêve d’un magazine culturel «Le cahier des arts», magazine qui porte un regard littéraire sur la culture dans les Laurentides.

Monique Pariseau a enseigné le français durant 32 ans au cégep de Saint-Jérôme. Une grande partie de sa vie professionnelle est consacrée aux mots. Membre fondatrice Du Savoir et des Sages, elle a également participé à la fondation de l’Association des Auteurs des Laurentides. Écrivaine, journaliste et correctrice, son engagement face à la qualité de la langue française est reconnu par ses pairs.

Catégorie ORGANISME et ENTREPRISE

L’association des retraités de l’enseignement du Québec (AREQ Rivière-du-Nord)

C’est surtout par son bulletin trimestriel L’Odyssée et son site Internet que cet organisme rejoint ses membres et valorise la langue française par son souci d’un écrit de qualité. L’AREQ Rivière-du-Nord se démarque, depuis 2001, par son programme de conférences appelé «Du Savoir et des Sages» au cégep. Il s’agit d’une formule de formation continue pour les personnes retraitées sur des thèmes allant, entre autres, de la géographie à la science ou au patrimoine littéraire et culturel.

Poésie Académie est un organisme littéraire faisant, notamment, la promotion de l’écriture et de l’art oratoire par le biais de la poésie. Son rayonnement s’étend depuis plus de huit ans dans la grande région de Saint-Jérôme par ses conférences, ses «micros ouverts», ses activités «clair de lune», ses ateliers d’écriture, sa radiodiffusion, sa rubrique journalistique, sa troupe de théâtre Poesia Dell’Arte et ses après-midis les beaux dimanches à la résidence La Noblesse, à Saint- Jérôme.

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord a réalisé, en 2019, des ateliers de francisation à saveur historique auprès de groupes en francisation dans la région de Saint-Jérôme. Une approche dynamique et interactive a permis de mettre en valeur l’histoire de Saint-Jérôme tout en favorisant le perfectionnement et la maîtrise de la langue française aux nouveaux arrivants.

Une invitation

Les lauréats des Prix d’excellence en français Gaston-Miron seront dévoilés lors du «Rendez-vous de la Francophonie» qui se tiendra le dimanche 29 mars, à compter de 13 h 30, au Théâtre Gilles-Vigneault, 118, rue de la Gare, à Saint-Jérôme. Des billets sont disponibles au coût de 25 $ (incluant vin et bouchées) et il est possible de les réserver en communiquant avec la SNQL au 450-438-4129 ou par courriel à : (evenements@snq-laurentides.quebec).

Poète et romancier haut en couleur, Jean-Paul Daoust sera l’artiste invité pour cette 9e édition. Bien connu des auditeurs de Radio-Canada, dont il est le poète en résidence, il est aussi un grand admirateur de l’oeuvre de Gaston Miron.