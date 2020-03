Présentation de spectacles qui sauront plaire à tous

Théâtre physique, humour, musique et un peu de mystère! Des spectacles qui sauront plaire à tous sont à venir chez Odyscène.

LEO

Présentation de LEO, le 28 mars, à 20 h, au Théâtre Lionel-Groulx. LEO est un spectacle déroutant à la fois drôle, surréaliste et étonnamment touchant qui défie nos sens et notre perception de la réalité grâce à une interaction ingénieuse entre la performance du comédien et les projections vidéo. LEO désoriente le spectateur qui finit par confondre plancher et plafond.

Pierre-Yves Roy-Desmarais en rodage

Spectacle présenté le 2 avril, à 20 h, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse. Animateur, humoriste, réalisateur, monteur, pianiste et guitariste… Dur à croire, mais Pierre-Yves Roy-Desmarais a encore plus de talents que de noms.

À la barre de l’émission 14 000 millions de choses à savoir​, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, collaborateur à Véronique et les fantastiques, sur Rouge FM : il est sans aucun doute sur une lancée qui n’est pas prête de s’essouffler.

Plume Latraverse

Spectacle présenté le 2 avril, à 20 h, à la salle Pierre-Legault. SÉQUELLES? propose une approche acoustique, une ambiance chansonnière privilégiant les textes (sans exclure le divertissement musical, il va sans dire). Pourquoi, diable, ne pas y aller dans la continuité, comme dirait le poète… en revivant d’emblée d’autres chansons qui ont su transcender leur époque? Et, ma foi du Bon Yeu, qu’est-ce que ça nous donnerait de ne pas le faire?

Spectacle mystère

Présenté le 4 avril, à 20 h, au Cabaret BMO Sainte-Thérèse. Vous êtes curieux, aventureux et surtout ouvert d’esprit? Vous connaissez la date, le lieu et le prix du billet … Pour le reste, il faudra nous faire confiance. Des spectacles inclassables, audacieux vous attendent! L’émerveillement survient souvent dans la découverte!

