Première édition du Salon du livre d’auteurs québécois à Mirabel

Plus de 50 auteurs ont confirmé leur présence à la première édition du Salon du livre d'auteurs québécois, qui se tiendra du 9 au 13 juin, au Premium Outlets Montréal de Mirabel.

«Avec la pandémie, les auteurs québécois ont de la difficulté à rencontrer leurs lecteurs en présentiel. C’est pourquoi, tout en prenant toutes les dispositions nécessaires pour éliminer les risques de propagation, nous tenons à rappeler que nous avons de beaux talents littéraires au Québec», souligne Tricia Lauzon, présidente/éditrice des Éditions Lo-Ély, qui organise l’événement.

Ainsi, chaque jour, du mercredi au dimanche, une dizaine d’auteurs seront sur place pour dédicacer leurs oeuvres. On note, entre autres, la participation de Mario Chabot et Cynthia Lisa Dubé (Les célèbres anonymes), Pierre Brassard, Jean-Pierre Veillet et de notre collègue journaliste au Nord Info et à L’Éveil, Claude Desjardins.

L’horaire complet sera disponible sur l’événement Facebook. De plus, il y aura de nombreux tirages permettant de gagner un livre au choix parmi tous les auteurs sur place.

Veuillez noter que les règles sanitaires de base de même que le port du masque sont obligatoires pour assister à l’événement.