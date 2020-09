Paysages au jardin: une exposition à ciel ouvert unique à Sainte-Thérèse

Du 14 au 27 septembre, les Thérésiens auront la chance de visiter gratuitement une exposition extérieure unique dans la région. L’événement de land art Paysages au jardin se déroulera au parc Jardin des Sources et mettra en lumière six oeuvres d’art éphémères.

À cette occasion, les artistes utiliseront des matériaux offerts par la nature pour créer des oeuvres s’intégrant harmonieusement au paysage existant. Ces nouveaux éléments artistiques se transformeront au fil du temps, jusqu’à leur dégradation naturelle.

Les artistes créateurs sont Christine Juillard et Michel Bachelet (Zoné vert) de Saint-Camille, dans les Cantons-de-l’Est, Nathalie Levasseur de Val-David, dans les Laurentides, Marie-Ève Martel de Blainville, dans les Basses-Laurentides, Pierre Tessier et Suzanne Ricard de Saint-Pie-de-Guire, au Centre-du-Québec, Kathleen Vaughan de Montréal et Marc Walter de Wakefield, en Outaouais.

Ainsi, du 14 au 18 septembre, les citoyens pourront voir les artistes en pleine création sur les lieux, de 10 h à 16 h. Par la suite, soit du 19 au 27 septembre, ils auront l’occasion d’admirer les oeuvres sur place pendant les heures d’ouverture du parc.

Visites commentées

Des visites explicatives gratuites (groupe de 10 à 12 personnes) sont aussi proposées les 16 et 26 septembre, à 10 h, et les 17 et 22 septembre, à 14 h. D’une durée d’environ 45 minutes, elles seront animées par Pascale Beaudet, historienne de l’art et de l’architecture, commissaire, auteure et conférencière.

Les réservations sont obligatoires à n.ouellet@sainte-therese.ca. Les visites seront annulées en cas d’orage. Le port du masque ou du couvre-visage est recommandé et pourrait être obligatoire en fonction des consignes émises par la direction de santé publique. Il est important de respecter la distanciation physique en tout temps.

«Notre magnifique parc Jardin des Sources était le lieu tout désigné pour permettre à des artistes professionnels d’exprimer leur créativité! Je vous invite à partir à la découverte de leurs oeuvres d’art qui se fondent à nos paysages naturels et à poser un regard nouveau sur le Jardin des Sources et ses beautés», a exprimé la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Accès au site

Une carte géographique peut être consultée sur le site Web de la Ville pour visualiser les zones où se trouvent les oeuvres dans le parc. Pour accéder à l’événement, les citoyens sont invités à utiliser l’entrée située sur le Chemin de la Côte-Saint-Louis Ouest (voisine de la résidence Sélection Retraite Jardin des Sources) ou encore celle sur le boulevard des Mille-Îles Est (entre les rues Filiatrault et des Muguets). Le parc municipal Jardin des Sources est facilement accessible à pied, à vélo et en voiture.