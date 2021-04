Patrick Kearney confirmé comme président du conseil

Fondateur du Regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants (REFRAIN), le Thérésien Patrick Kearney, directeur général du festival Santa Teresa, a été confirmé, la semaine dernière, dans ses fonctions de président du conseil d’administration. Il devient ainsi le premier président de l’organisme.

«Je suis très heureux d’être à la présidence du regroupement que j’ai humblement initié il y a un an presque jour pour jour. Je ne pensais jamais que les appels pour réunir des festivals pour jaser de la situation de la pandémie versus l’impact sur nos festivals allaient aboutir à un beau regroupement », a indiqué M. Kearney avant d’ajouter être « très honoré » de la confiance que lui portent ses paires, « surtout pour un gars qui vient du sport (il est également président de la Fédération de judo du Québec) ».

Le président du REFRAIN aura du pain sur la planche dans les prochains jours, lui qui procèdera d’abord à l’embauche d’une direction générale avant de débuter le projet de plate-forme numérique, le REFRAIN ayabnt reçu en février une subvention de 400 000 $ du conseil de la Culture et des Communications pour son développement.

« Ce que nous voulons mettre en place avec cette somme, expliquait alors Patrick Kearney, c’est une plateforme numérique de référencement par le biais de laquelle il sera possible de savoir quel festival a lieu dans telle région lorsque tu la visites ».

Formé en avril 2020, le REFRAIN se veut une nouvelle organisation qui mise sur diverses initiatives afin de rejoindre les communautés directement touchées par les festivals, quelle que soit la région.

Le Regroupement a pour mission de rassembler et de valoriser les festivals et événements culturels indépendants et de les placer en tant qu’acteurs incontournables du développement économique, touristique et culturel québécois.