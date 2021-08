Après le succès de l’été 2020, l’événement Osez! en solo reprendra vie du 17 au 28 août 2021 et promet une édition surprenante d’une toute nouvelle envergure.

Grâce à ce projet rassembleur, Odyscène et Danse K par K sont fières de permettre au public de découvrir la danse d’un tout nouvel œil, dans des conditions uniques et des lieux enchanteurs dans 7 villes de la MRC Thérèse-De-Blainville ainsi qu’aux quatre coins du Québec. Au total, c’est près de 65 créateurs et créatrices qui mettent leurs efforts en commun pour insuffler de la vie aux espaces du quotidien et se réapproprier la ville, un solo de danse à la fois.

Osez! en solo

Osez! en solo, c’est une performance poétique intime d’une dizaine de minutes, conçue pour un ou deux spectateurs à la fois, présentée dans un décor extérieur soigneusement choisi. Équipé d’un casque d’écoute, le public est immergé dans un nouvel univers chorégraphique et musical, le temps d’un ou de plusieurs solos qu’il pourra collectionner à chaque soir.

Osez! en solo, c’est aussi la rencontre entre le milieu effervescent de la danse et celui de la scène musicale locale. Sur notre territoire, nous recevrons les solos de danse de Frédéric Gagnon ainsi que d’Élise Bergeron.

D’abord comédien, c’est en 2001 que Frédéric Gagnon fait son entrée dans le merveilleux monde de la danse contemporaine, en participant à la création de L’émoi et les autres de Marie-Josée Lareau, dans le cadre du programme d’étude en danse de L’UQAM. Depuis, on a pu le voir dans plusieurs créations des Sœurs Schmutt, Catherine Gaudet, Jean-Sébastien Lourdais, Jacques Poulin-Denis et Danse Carpe Diem. Vous pourrez bientôt le voir sur le grand écran dans le film Rêver ma vie de Guillaume Venne.

Élise Bergeron est diplômée de l’École de danse contemporaine de Montréal en 2010 et récipiendaire de la bourse Sofia Borella. Depuis sa sortie de l’école, elle a l’occasion de travailler avec entre autres Alain Francoeur (En quête d’une ville), Emmanuel Jouthe (Écoute pour voir et Cinq Humeurs), Lynda Gaudreau (Out of Grace). Elle est depuis peu interprète et créatrice pour Atypique – Le Collectif, ainsi que membre de la compagnie Les Imprudanses, en tant que joueur et agente à la programmation et au développement. À l’été 2010, elle conçoit l’événement Parcours, un rendez-vous annuel d’improvisation in situ.

Les billets sont en vente dès maintenant sur odyscene.com/programmation/categories/osez-en-solo ou par téléphone au 450 434-4006.