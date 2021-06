«Orgue sur la route» à l’Externat Sacré-Cœur

(C. D.) — La tournée Orgue sur la route avait prévu un arrêt à l’Externat Sacré-Cœur de Rosemère, le jeudi 27 mai, alors que les élèves de cette institution accueillaient des organistes de renom, dont Jean-Willy Kunz, organiste en résidence de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et directeur artistique du Concours international d’orgue du Canada.

Celui-ci était accompagné de deux anciens lauréats du concours, Mària Budàcovà et Nicholas Capozzoli, qui ont pu s’exécuter, de même que M. Kunz, tant sur l’orgue de l’Externat, situé à l’intérieur, que sur la scène et la console d’orgue mobile appelée Bach-Mobile et qui les accompagne partout où ils vont.

À noter que, dans le cadre de cette activité à la fois culturelle et pédagogique, les jeunes du profil musical Jazz de l’institution roseméroise ont pu se produire en compagnie de Jean-Willy Kunz.