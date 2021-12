One Night : La soirée festive où tout sera possible

Les festivités du temps des fêtes seront officiellement lancées le 15 décembre avec One Night, un spectacle interactif rempli de surprises. Présenté au Cabaret BMO Sainte-Thérèse, One Night garanti aux spectateurs des jeux, des rires, de la musique et bien plus.

« Mon but avec cette soirée est de dénouer la cravate! », lance le créateur de One Night, Maxime Charbonneau. C’est d’ailleurs lui qui sera sur scène pour faire vivre les folies qu’il a préparé. Initialement conçu pour le milieu corporatif, le spectacle a déjà fait ses preuves un peu partout au Québec chez les différentes entreprises en quête de décrocher du travail. C’était dans cette idée que Maxime Charbonneau tenait à ce que la soirée se déroule dans un lieu chaleureux. « On a choisi de faire ça au Cabaret BMO parce qu’on trouvait que la salle était conviviale et que ça allait vraiment contribuer à l’ambiance de party », confie-t-il.

Enfin, One Night est offert au grand public pour donner un avant-goût des fêtes de Noël qui arrivent à grand pas. « C’est la première fois avec Odyscène qu’on le propose au grand public, avec une version du temps des fêtes. Le but c’est de s’amuser. Les gens pourront monter sur scène avec moi pour s’amuser avec différents jeux qu’on a l’habitude de jouer en famille et entre amis », confirme Maxime Charbonneau. De plus, il y aura des moments musicaux et des numéros d’humour afin de maintenir les spectateurs divertis jusqu’à la toute fin. « Les gens vont sortir de là heureux, mais probablement étourdis », s’amuse de dire le créateur et l’animateur de One Night.

Maxime Charbonneau est un mirabellois qui œuvre dans le milieu artistique québécois depuis plusieurs années. Étant animateur de foule depuis plus de 10 ans sur des productions comme Star Académie et La semaine des 4 Julie, le divertissement n’a plus de secret pour lui. Ainsi, son travail teintera certainement sur son spectacle haut en couleurs. « Un animateur de foule doit combler les temps morts et moi j’y vais surtout avec humour et interactivité », explique-t-il.

L’animateur de foule sera accompagné de Christian Alary sur scène pour les moments musicaux qui attendent le public. « C’est un super musicien, mais c’est aussi un super DJ, assure Maxime Charbonneau. C’est surtout là qu’il prend part dans One Night donc c’est vraiment un spectacle qu’on fait à deux. » Dès que les gens rentreront dans la salle, le DJ sera déjà en action, prêt à recevoir les demandes spéciales pour garantir l’ambiance festive de la soirée.

Une soirée, plusieurs surprises

Après l’annonce du passage de la famille Dion qui offrira un numéro qui met à l’honneur le rigodon, les gens ont récemment appris que Marc Dupré prépare une prestation pour festoyer avec eux. « Les gens vont sortir de là et ils n’en reviendront pas de ce qu’ils ont vécu. C’est surprise après surprise qui s’annonce! », assure Maxime Charbonneau.

Pour participer à cette soirée folle et interactive, quelques billets sont toujours disponibles sur le site odyscene.com. Pour ceux qui n’auront pas l’occasion d’être présents pour cette présentation unique pour le temps des fêtes, Maxime Charbonneau rappelle qu’après Noël, la Saint-Valentin arrive à grands pas!