On rallume les projecteurs chez Odyscène

Odyscène relance sa saison avec plusieurs nouveaux spectacles à l'affiche. À ne pas manquer: l'humoriste Michel Barrette et l'auteur-compositeur-interprète Kevin Parent qui seront de passage début octobre au Théâtre Lionel-Groulx, à Sainte-Thérèse.

Michel Barrette

Avec la pandémie, Michel Barrette a dû mettre son ultime tournée sur pause, mais pas question de se tourner les pouces. Le 2 octobre, il sera de passage dans la région afin de présenter un tout nouveau spectacle combinant de toutes nouvelles anecdotes et un « best of » de ses histoires incroyables dans une mise en scène légère, qui met le polyvalent artiste à son aise.

«C’est un peu comme si Michel était simplement invité dans notre salon, sans artifice et qu’il nous racontait, comme à de vieilles connaissances, ses aventures les plus folles. Préparez-vous à avoir mal aux joues!», écrit Odyscène.

Kevin Parent

C’est la tête pleine d’histoires à raconter que Kevin Parent arpente les routes du Québec. Armé de ses guitares et de son harmonica, l’auteur-compositeur-interprète présentera sur scène, le 3 octobre, ses plus grands succès dans un spectacle à la fois fougueux, émotif et chaleureux.

À noter qu’en respect des consignes sanitaires actuelles, la capacité de la salle a été réduite à 224 spectateurs en mode distanciation. Pour se procurer un billet ou en savoir plus: 450 434-4006 ou [www.odyscene.com].