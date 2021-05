On assiste à «l’Art de la chute»

Les finissants en Interprétation théâtrale et en Théâtre-Production du Collège Lionel-Groulx présentent L’Art de la chute, le 18 mai, lors d’une diffusion en ligne.

L’Art de la chute, une pièce coécrite par Véronique Côté, Jean-Michel Girouard, Jean-Philippe Joubert, Simon Lepage, Danielle Le Saux-Farmer, Marianne Marceau, Olivier Normand et Pascale Renaud-Hébert, prendra vie dans une mise en scène de Frédéric Blanchette.

«La finance est devenue une abstraction et s’est immiscée dans toutes les sphères de notre vie. Jusque dans l’art contemporain. Surtout dans l’art contemporain. Ce que vous verrez ce soir s’appuie sur une recherche documentaire. On a cité des artistes, des galeristes, des encanteurs, des spéculateurs et des économistes. On a tenté de voir plus clair dans les mécanismes obscurs du marché. Et d’entrer dans l’intimité de l’art et de l’économie. »

Lorsqu’Alice Leblanc, 34 ans, artiste visuelle originaire de la Gaspésie, remet en question sa place dans le monde des arts, elle remporte une résidence de création à Londres où son amie Laurence réside. C’est lors d’un encan des œuvres du célèbre artiste Damien Hirst qu’Alice fera la rencontre de Greg, un courtier de Wall Street. Ce dernier aura un impact impressionnant sur la vision du monde, sur le cheminement créatif et personnel d’Alice. L’Art de la chute c’est la rencontre brutale de l’art contemporain et de la finance.

Le représentation virtuelle aura lieu en direct, le 18 mai, à 16 h, sur la page Facebook de l’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx. La captation sera accessible pour 24 h à la suite de la diffusion en direct.

Distribution

Joey Arsenault-Cloutier, Alexandre Bergeron, Clara Champagne, Xavier Duranceau, Cloé Gélinas-Dupont, Rose-Anne Girard, Vanessa Harper, Catherine Huard, Florence Lacombe-Soucy, Jennifer Laperrière, Laurence Laprise, Élodie Maher, Audrey Piquette, Jérémie St-Cyr

Équipe de production

Assistance à la mise en scène : Julie Guénnéguès

Régie : Julie Guénnéguès

Direction de production : Mégane C. Boudreault

Direction technique : Chloé Drolet

Conception d’environnement sonore : Ève Pilon-Senterre

Conception d’éclairage : Sacha Rancourt

Direction d’atelier de décors : Stéphanie Veilleux

Conception du décor : Jessica Balogh

Conception des costumes : Emmanuelle Gareau-Piché

Direction d’atelier de peinture scénique : Karelle Savard

Direction d’atelier d’accessoires et de costumes : Clémentine Verhaegen

Rédaction du communiqué : Vanessa Harper