Odyscène vous propose un été savoureux

L’été s’annonce beau, chaud et tout en humour et en musique! La série Un drôle d’été! propose pas moins de 28 représentations d’une dizaine d’humoristes. Et grâce aux Rencontres musicales, présentées au centre communautaire de Blainville, les spectateurs auront accès à une prgrammation de spectacles à saveur country, blues, musique du monde et populaire.

Mario Jean, 2 juillet, Théâtre Lionel-Groulx

Cinq ans depuis Moi, Mario son dernier spectacle solo, après plus de 1 500 représentations de ses précédents spectacles livrées devant au-delà d’un million de spectateurs, Mario Jean revient en force et en grande forme, avec un désir de se renouveler, de progresser et de surprendre encore.

Alex Burger, 2 juillet, Centre communautaire de Blainville

Alex Burger chante comme il parle, avec toute l’expressivité et les couleurs de la langue queb, qui épouse son « classic rock » intemporel à merveille. Il nous fait brailler à ses heures avec des balades country qui sonnent comme si Hank Williams était né dans les années ‘90 en Montérégie. Le reste du temps, il nous garroche toute sa fougue avec l’aisance d’un gars qui est à sa place sur un stage, qui nous conte sa vie à travers ses chansons et qui rock comme pas un.

Eli Rose, 3 juillet, Centre communautaire de Blainville

Sacrée Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ 2020, Eli Rose s’impose dans le paysage musical québécois. Entourée de collaborateurs de renom, l’autrice-compositrice-interprète propose un croisement étonnant de sa voix angélique aux beats teintés de hip hop et d’électro qui assure un son actuel, rarement entendu dans la pop francophone. Son premier album, paru sous l’étiquette Maison Barclay Canada, dépasse les 8 millions d’écoutes en continu sur toutes les plateformes numériques. Elle ne manquera pas de vous en mettre plein la vue sur scène.

Phil Roy, 8 et 9 juillet, Théâtre Lionel-Groulx

Après plus de 250 représentations à travers le Québec, et plus de 100 000 billets vendus, Phil Roy arrête sa tournée « Monsieur ». Il planche présentement sur un prochain spectacle. Sa joie de vivre et sa bonne humeur guide encore son écriture, en y incorporant une touche de maturité, « la trentaine fesse mon corps, mon esprit et mon clavier d’écriture! »

Philippe-Audrey Larrue St-Jaques, 14 et 15 juillet, Théâtre Lionel-Groulx

C’est pas mal ça mon domaine d’excellence! Produit d’une vieille famille bourgeoise élitiste, de parents professeurs d’université et d’un milieu où les mots « patcher mon char su’l quart de mile » n’ont jamais été prononcés, j’ai reçu une éducation privée et étudié les plus grands auteurs au Conservatoire pour jouer dans les plus grands théâtres. Et aujourd’hui… je fais de l’humour…

André-Philippe Gagnon, 16 au 25 juillet, Théâtre Lionel-Groulx

Avec son nouveau spectacle intitulé MONSIEUR TOUT LE MONDE, l’inimitable André-Philippe Gagnon célèbre son grand retour sur la scène québécoise. Reconnu aux quatre coins du globe, l’imitateur affirme que c’est son spectacle le plus intime en carrière. Un nouveau répertoire d’imitations inédites se greffe harmonieusement à un propos personnel, mature, et truffé d’humour. MONSIEUR TOUT LE MONDE saura séduire les fans conquis d’avance, et permettra à une nouvelle génération de spectateurs de découvrir un des artistes québécois les plus marquants des 4 dernières décennies.

Gabrielle Shonk, 16 juillet, Centre communautaire de Blainville

Suite à la parution d’un premier album en 2017 Gabrielle Shonk reçoit une nomination dans la catégorie Adult Alternative Album of the Year aux Junos en 2019. Ce solide premier disque, réalisé par Simon Pedneault, met de l’avant la voix nuancée de la chanteuse ainsi que ses origines métissées. Il vient prouver hors de tout doute que la musicienne n’est pas un feu de paille et que son talent est immense. Ici, elle passe de l’anglais au français – trois titres sont dans la langue de Molière – avec une étonnante aisance. Le son folk de ses compositions flirte souvent avec la musique indie sans jamais casser le fil musical qui relie les pièces l’une à l’autre.

Veranda, 17 juillet, Centre communautaire de Blainville

Veranda est la collaboration entre la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle (District 31) et le musicien multi-instrumentiste Léandre Joly-Pelletier. Le duo propose un parfait alliage d’influences, accordant habilement bluegrass, folk et country, et navigue à merveille entre simplicité et virtuosité. Avec Veranda, attendez-vous à un spectacle aussi sensible que survolté, où se répondront adroitement violon, mandoline, banjo et guitare.

Andréanne A. Malette, 23 juillet, Centre communautaire de Blainville

Après avoir conquis les foules aux quatre coins du Québec lors de sa dernière tournée de plus de 100 dates, Andréanne A. Malette est de retour sur scène. Entourée de ses fidèles, elle propose un voyage dans son univers pop/folk dans lequel sa prose sincère et imagée entrecroise les mélodies entrainantes de ses succès radio (Fou, Ici et ailleurs, Le Brasier).

Jordan Officer, 24 juillet, Centre communautaire de Blainville

Trois albums, trois styles, un point commun. Le guitariste montréalais d’exception Jordan Officer a fait paraître simultanément trois albums, chacun axé et titré, selon ses styles de prédilections : Jazz vol.1, Country vol.1 et Blues vol.1. Il transportera cette trilogie sur scène en duo avec nul autre Alain Bergé, batteur de Jean Leloup et qu’on retrouve sur les albums de Youssou N’Dour, Daniel Bélanger, Kevin Parent, Bran Van 3000 et bien d’autres. Cette version inattendue vous promet un voyage musical riche et enivrant qui restera gravé dans vos mémoires.

Jo Roberge, 30 juillet 2021

Anecdotes improbables, marginalité attachante et grosse barbe… Avec son franc-parler et sa verve bien à lui, l’humoriste Jo Roberge présente enfin son tout premier one-man-show : Bisou !

