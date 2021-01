Odyscène nomme Mylène Isabelle au poste de directrice générale adjointe

C’est avec grand plaisir qu’Odyscène annonce la nomination de Mylène Isabelle au poste de directrice générale adjointe.

Détentrice d’un diplôme en gestion des organismes culturels, d’une maîtrise en management des entreprises culturelles des HEC Montréal et récipiendaire d’une bourse d’excellence, Mylène Isabelle est une passionnée de culture et plus particulièrement des arts de la scène.

Pendant plus de dix ans, Mylène a été régisseuse de plusieurs grands plateaux de télévision à TVA. Elle a également participé à la création d’une quinzaine de spectacles à titre d’assistante à la mise en scène, notamment auprès de Messmer et Juste pour rire, en plus de faire de la tournée aux quatre coins du Québec à titre de régisseuse générale pour les Fantastix et Ladies Night. En parallèle, elle a aussi été chargée de projet pour la Fondation Jasmin Roy.

Sa vaste expérience en événementiel, sa gestion de projets d’envergure ainsi que sa rigueur, son leadership, son approche humaniste et sa pensée stratégique font d’elle la candidate idéale dans ce rôle clé de l’organisation.

«Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de l’équipe et nous lui souhaitons le meilleur des succès dans l’accomplissement de ses fonctions», souligne Odyscène, par voie de communiqué.