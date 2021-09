Odyscène fête ses 35 ans

Depuis 35 ans, Odyscène fait vivre les arts de la scène à titre de diffuseur pluridisciplinaire dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Pour sa saison 2021-2022, Odyscène propose des activités exclusives en lien avec son 35e anniversaire en plus d’offrir au public une abondante programmation de théâtre, danse, musique, cirque, art de la parole, variété, humour, chanson et cinéma de répertoire.

Des exclusivités dans le cadre du 35e anniversaire

Dans le cadre des festivités entourant son 35e anniversaire, Odyscène amène le cirque en ville, les 25 et 26 septembre, avec la présentation d’un Week-end complètement Cirque! Quatre compagnies de cirque québécoises : Machine de cirque, Toxique Trottoir, Collectif 4 en ligne et Les parfaits inconnus offriront un spectacle de cirque gratuit, en plein air, dans chaque ville de la MRC de Thérèse-De Blainville.

Également au programme, la réunion, le temps d’un concert, de l’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard et de l’Orchestre symphonique de Laval. Ce spectacle mettra en valeur plusieurs grandes chansons telles La complainte du phoque en Alaska, Le retour de Don Quichotte, Je voudrais voir la mer, Un trou dans les nuages et Tout simplement jaloux, ainsi que quelques compositions plus récentes. L’Orchestre ne sera pas un simple accompagnateur, il saura révéler de nouveaux angles aux œuvres de Rivard.

D’autres activités spéciales seront dévoilées au cours de la saison.

Une abondante saison 2021-2022

Outre les activités en marge du 35e anniversaire, Odyscène s’éclate dans toutes les disciplines des arts de la scène.

En théâtre, la LNI s’attaque aux classiques met en lumière un artiste majeur de la dramaturgie. Cette mouture rendra hommage à l’œuvre de Michel Tremblay. Suivra King Dave, un solo percutant qui expose dans une langue puissante et crue une réalité peu portée au théâtre, celle de la délinquance ordinaire. Mani Soleymanlou remet en question les fondements et les défis de nos identités parallèles et collectives avec sa pièce Neuf (titre provisoire). Les Hardings reviendront sur les événements tragiques de Lac Mégantic et Zoé d’Olivier Choinière, inspirée de la grève étudiante de 2012, dresse un portrait poignant de cette belle génération. J’aime Hydro, théâtre documentaire de Christine Beaulieu, questionne la politique énergétique du Québec et TRAJECTOIRE (S) transporte le public au cœur de la mémoire, des souvenirs, des inspirations et des expériences qui forment une vie, celle du comédien Paul Doucet.

En danse, le duo de danseurs contemporains, grand gagnant de la 2e saison de Révolution, Janie et Marcio offre son tout premier spectacle en tournée, Syntonie. Également, Stations, la toute nouvelle création de l’icône Louise Lecavalier et Attractions, une rencontre magnétique entre la musique et la danse coproduite par Pierre Labbé (Sacré Tympan) et Pierre-Paul Savoie (PPS Danse).

Les mordus de chanson ne seront pas déçus : Bleu Jeans Bleu, Éric Lapointe, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Salebarbes, Sylvain Cossette, Vincent Vallière, Louis-Jean Cormier, Patrice Michaud, Yves Duteil, Diane Tell, The Box (40e anniversaire), Roxane Bruneau et Ludovick Bourgeois. Du côté du Cabaret BMO Sainte-Thérèse, les Soirées branchées Hydro-Québec accueilleront Evelyne Brochu, Martha Wainwright, Ariane Roy, Andréanne A. Malette, Beyries, Sally Folk, Les louanges, Sam Tucker et plusieurs autres.

Dans la série Variétés, ne surtout pas manquer le spectacle de la flamboyante Rita Baga, Salut Claude!, le théâtre musical sur la vie et l’œuvre de Claude Léveillé, J’sais pas pourquoi, j’sais pas comment, un solo de Guylaine Tremblay qui embrasse l’univers d’Yvon Deschamps, la magie de Nic Gignac et one night, une soirée déjantée du temps des Fêtes avec Maxime Charbonneau et ses invités.

La série blues, folk country et musique mettra à l’honneur le Taurey Butler Trio, Flore Laurentienne, Damoizeaux, un party de Noël de jazz manouche, le trad De temps Antan, Élage Diouf, Guitar Story, Montréal Guitar Trio qui reprend les succès d’Ennio Morricone, Kleztory, Jean-Michel Blais, le trio classique Fibonacci, Dominique Fils-Aimé, Irvin Blais, Colin Moore, Matt Andersen, Tire le coyote, la nouvelle formation The Two et le bluesman Ben Caplan.

Deux nouvelles disciplines s’ajoutent à la programmation. Le cirque avec la présentation du spectacle Ghost Light : entre la chute et l’envol et Bromance. La série Art de la parole pour les amoureux des mots offre trois spectacles de contes : Thierno Diallo : Pékâne, Vie et mort d’un char boiteux et La ruée vers l’autre.

La programmation Jeune public conjointe avec la Ville de Blainville présente des petits bijoux de spectacles. Vous pourrez notamment voir Atchoum & Pépé et sa guitare : ça promet!, le cirque A deux roues, la vie!, le théâtre musical Paradoxus, Échos, un tendre spectacle de danse et Les idées lumière destiné aux petits scientifiques.

Enfin, en humour, une pléiade d’humoristes viendront dérider le public. Mike Ward, Yannick De Martino, Emmanuel Bilodeau, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Mehdi Bousaidan, Dominic Paquet, François Bellefeuille, Billy Tellier, André Sauvé, Alexandre Barrette, Simon Gouache et plusieurs autres.

Passeport vaccinal requis

Tous ces spectacles sont en vente dès maintenant à la billetterie d’Odyscène au 57, rue Turgeon à Sainte-Thérèse, par téléphone au 450 434-4006 ou sur le site Internet, www.odyscene.com. Afin d’offrir un environnement encore plus sécuritaire, le passeport vaccinal s’ajoute aux normes sanitaires en vigueur et sera exigé pour entrer dans les salles de spectacle.