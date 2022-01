Odyscène annonce l’ouverture de ses salles de spectacles

Malgré l’effervescence culturelle qui plane dans l’air, Odyscène tient à bien faire les choses afin de ne rien précipiter et de respecter les mesures mises en place. Ainsi, le Théâtre Lionel-Groulx et le Cabaret BMO Sainte-Thérèse ouvriront à compter du 6 mars 2022.

D’ici la réouverture, les équipes d’Odyscène s’activent à gérer plus de 55 reports et annulations représentant au-delà de 20 000 billets. De plus plusieurs modifications de plans de salle doivent être effectuées afin de respecter la capacité maximale de 50 % et de prévoir des mesures de distanciation.

Odyscène prend conscience que cette réouverture apporte encore une fois son lot de changements pour les détenteurs de billets et est très touché et reconnaissant de les savoir aussi compréhensifs et enthousiastes à l’idée de revenir dans nos salles.

Toutefois, c’est avec grand bonheur que les équipes remettent en marche leur mission de faire vibrer les arts de la scène dans la MRC de Thérèse-De Blainville avec une programmation aussi diversifiée que complète. La glace se brisera au Théâtre Lionel-Groulx avec Jean-Michel Blais le 11 mars prochain suivi du spectacle tant attendu J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi mettant en vedette Guylaine Tremblay le 12 mars, alors qu’au Cabaret BMO Sainte-Thérèse sera présenté le film québécois Maria Chapdelaine le 9 mars dans le cadre de la programmation du Ciné-Groulx.

