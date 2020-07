Nouvelle oeuvre d’art public à Sainte-Thérèse

Suivant sa volonté d’animer culturellement le Village, la Ville de Sainte-Thérèse a installé le 8 juillet l’oeuvre Sonate pour un Village de l’artiste Isabelle Gagné sur l’un des murs extérieurs du Quartier Belmont. Cet imposant et coloré panneau lumineux peut être admiré à l’intersection des rues Dubois et Turgeon.

C’est par l’entremise d’un concours ayant pour thème Le patrimoine thérésien: l’histoire des pianos que l’artiste Isabelle Gagné s’est démarquée par sa créativité et sa démarche artistique.

«Mme Gagné a su transposer plusieurs parcelles d’archives de notre riche histoire en une oeuvre vibrante et moderne, mais empreinte d’une douce nostalgie. C’est une oeuvre magnifique et j’invite les Thérésiens à prendre le temps de l’admirer lors de leur prochaine balade au Village», souligne la mairesse Sylvie Surprenant.

«Ce fut un réel bonheur de réfléchir et de créer une oeuvre dédiée à être exposée dans un espace public de ma région natale, d’autant plus que la thématique abordée s’inscrivait naturellement dans mon cycle actuel de création sur la mémoire et le patrimoine. Pour ce projet, j’ai exploré l’histoire du Village de Sainte-Thérèse, ses traces et archives numériques, ainsi que sa géographie. Ce secteur s’inscrit aussi plus intimement dans ma mémoire pour l’avoir arpenté plusieurs fois durant mes études au Collège Lionel-Groulx», renchérit l’artiste.

Ce projet d’art public est le second de trois panneaux lumineux qui seront installés au Village d’ici 2021. En 2019, l’oeuvre Covoiturage de Yannick Picard sur le thème de la collectivité a été affichée sur le mur du café les Allumé(e)s. Le troisième panneau prévu en 2021 abordera le thème de la famille et sera installé sur la Maison du Citoyen.