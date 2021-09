Nathalie Roy annonce des aides de 48 M$

De passage à Rosemère mardi dernier, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé que la bonification des sommes allouées aux bibliothèques publiques autonomes (BPA) et aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) est maintenue.

Pour cette annonce à la bibliothèque publique de Rosemère, la ministre pouvait compter sur la présence de son collègue ministre des Finances et ministre de l’Économie et de l’Innovation et député de Groulx, Eric Girard.

« Accès privilégié à la culture »

« Les bibliothèques publiques sont des lieux qui offrent aux citoyennes et citoyens un accès privilégié à la culture et à l’apprentissage, et qui les mettent en contact avec toutes les facettes des arts. Ce sont aussi des endroits conviviaux qui contribuent à leur épanouissement personnel. Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel des bibliothèques publiques dans la démocratisation de l’accès à la culture et au savoir. Les Québécoises et Québécois peuvent être fiers de ce réseau qui assure la diffusion et le rayonnement des livres québécois et qui est un maillon important de la chaîne du livre au Québec» de commenter Mme Roy.

Alors que pour Éric Girard, « les sommes annoncées aujourd’hui constituent des investissements qui profiteront au développement des bibliothèques publiques de notre région».

Enrichir leur collection

Il faut rappeler que la ministre Roy avait annoncé en juillet 2020 une bonification historique des enveloppes budgétaires consacrées à l’acquisition de livres; des augmentations qui s’élevaient respectivement à 32 % pour les BPA et à 50 % pour les CRSBP.

Il s’agit de 175 BPA, réparties à la grandeur du Québec, qui bénéficieront ainsi d’une aide totale de 23 520 000 $ attribuée dans le cadre du programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Cette aide permettra aux BPA d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. Elle favorisera également l’achat de livres québécois et la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.

Pour leur part, les 11 CRSBP obtiendront une aide annuelle totale s’élevant à 8 227 357 $ par l’entremise du programme Aide au fonctionnement pour les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques. La somme de 24 682 071 $ leur sera ainsi versée sur une base triennale.

Magnifique bibliothèque

Délaissant volontairement les notes rédigées par le personnel du ministère des Finances, Éric Girard a tenu à souligner (à titre de député de Groulx, précisera-t-il) à quel point « je suis vraiment content d’être ici. Il se passe plusieurs belles choses à Rosemère (…) Je vous félicite pour votre magnifique bibliothèque et je suis vraiment heureux que Rosemère obtienne une part importante des montants qui ont été annoncés aujourd’hui ».

Le ministre a aussi insisté sur un aspect des choses qui peut être souvent inconnu.

« Comment une bibliothèque publique autonome fait-elle pour avoir tous les livres? Grâce au réseau de la Grande bibliothèque. Essentiellement, je vous mets au défi de trouver un livre que la bibliothèque de Rosemère ne peut pas vous offrir en vertu de ses relations. Et je pense que je vais utiliser l’expression chaine du livre (…) C’est tout un plaisir de lire. Surtout quand on a des périodes plus incertaines (faisant allusion à la pandémie qui nous afflige encore) ».

Enthousiasme

Pour sa part, au moment de prendre la parole, le maire de Rosemère, Éric Westram, a souligné que « c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la municipalité de Rosemère acceuille cette annonce, bénéficiant non seulement à nos concitoyens, mais également à l’ensemble de la population du Québec ».

L’annonce permettant, selon le premier magistrat, de « bonifier l’offre de la bibliothèque HJ Hemens » dont la création, a-t-il relaté, remonte à 1942.