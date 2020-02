Musique et théâtre à l’affiche au Théâtre Lionel-Groulx

De la musique et du théâtre à l’affiche au Théâtre Lionel-Groulx pour le début du mois de mars avec Martin Deschamps et ses invités, American Story 2 et Dis merci.

Martin Deschamps et ses invités

Au Théâtre Lionel-Groulx, le mercredi 4 mars, à 20 h, Martin Deschamps lance une tournée à travers le Québec. Pour l’occasion, plusieurs bons amis du chanteur rencontrés dans sa carrière se joignent à lui pour offrir aux fans une expérience unique. Martin Deschamps sera accompagné sur scène d’Angel Forrest, Nanette Workman, Florence K, Breen Leboeuf, Marco Calliari, Renay Rey, Lou Deschamps-Granger et de 7 musiciens.

Chaleureux comme il l’a toujours été, il vous invite à le retrouver là où tout a commencé entre vous, ses invités et lui-même: sur scène, à partager des moments incroyables.

American Story 2

Au Théâtre Lionel-Groulx, le samedi 7 mars, à 20 h, American Story 2 présente un spectacle qui retrace les moments phares du rassemblement qui a transformé le visage du Rock’n Roll. Avec quelques incursions dans les éditions 1994 et 1999 de l’évènement, le spectacle dépeint non seulement l’histoire d’un festival, mais celui d’une génération musicale.

De Richie Havens à Janis Joplin en passant par Crosby Stills and Nash et Metallica, les univers musicaux d’AMERICAN STORY 2, LES ANNÉES WOODSTOCK vous transportent à l’épicentre de l’histoire. Comme si vous en aviez fait partie.

Dis merci

Au Théâtre Lionel-Groulx, le dimanche 8 mars, à 19 h. Avec des tableaux intercalants danse et théâtre, une scénographie éclatée, un texte écrit collectivement et le style performatif propre à la démarche de la metteure en scène Catherine Bourgeois, le spectacle Dis merci aborde les questions complexes des attentes sociales en temps de crise migratoire et de la légitimité qu’on accorde à un humain qui sort le moindrement de la «norme».

