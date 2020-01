Musique, cirque et humour à l’affiche chez Odyscène

Pour les premiers jours du mois de février, des spectacles de musique, de cirque et d’humour sont présentés par Odyscène au Théâtre Lionel-Groulx et le Cabaret BMO Sainte-Thérèse.

Les Soeurs Boulay

Au Théâtre Lionel-Groulx, le 1er février, les Soeurs Boulay présentent leur concert le plus étoffé en carrière. Elles s’entourent de l’ami scénique de toujours, le prodigieux Gabriel Gratton, mais aussi d’un batteur émotif et inventif – Marc-André Larocque – et d’une scénographie éclatée.

Sombre, éthérée, percée de brèches de clarté, la scène leur offre cette fois un espace pour dire davantage, pour parler du sort du monde, pour aller au fond des choses pas toujours simples.

Backbone

Au Théâtre Lionel-Groulx, le 5 février, présentation du Cirque d’Australie.

Votre seule chance de voir ce spectacle au Québec après 10 soirs complets à la TOHU en 2018! Acrobaties à couper le souffle, énergie inégalée et charme irrésistible font la renommée de cette troupe incomparable.

Un spectacle que vous ne serez pas prêt d’oublier! Billet à partir de 30 $.

Martin Perizzolo

Au Cabaret BMO Sainte-Thérèse, le 6 février, présentation du spectacle de l’humoriste. Vieux garçon, c’est bien plus qu’un statut, c’est un état d’esprit. Dans ce spectacle, Martin Perizzolo aborde des sujets qui feront rire les couples, les célibataires et les célibataires en couple. Des punchs plus directs, sans liens forcés, sans liens jamais, juste une suite d’idées. Un spectacle planté dans un décor simple, du standup pur et lumineux.

Stéphane Tétreault et Valérie Milot

Au Cabaret BMO Sainte-Thérèse, le 8 février. Complices sur scène et dans la vie, Valérie Milot et Stéphane Tétreault sont aussi unis par un parcours artistique similaire. Tous deux Révélation Radio-Canada et Découverte de l’année aux Prix Opus, ils ont également été nommés «Soliste en résidence» de l’Orchestre métropolitain de Montréal (Maestro Yannick Nézet-Séguin) successivement.

Sur scène, les deux musiciens ont développé une symbiose palpable où musicalité et virtuosité s’expriment naturellement.

