Music 4 Cancer offre des billets à prix réduit aux résidents de Sainte-Thérèse

Les amateurs de musique de Sainte-Thérèse auront accès à des billets exclusifs à prix réduit pour assister à la réunion du groupe Les Colocs, dans le cadre du Festival Music 4 Cancer. La soirée de spectacles aura lieu le jeudi 16 septembre, dès 17 h 30, dans le stationnement de l’hôtel de ville, au 6, rue de l’Église.

Le prix spécial est de 10 $ plus taxes par billet et est valide uniquement pour les citoyens de Sainte-Thérèse (prix régulier de 54.99 $ pour le passeport de trois jours). La formation Les Colocs vous fera revivre les années 1990 avec Jason Hudon à la voix, en hommage à̀ Dédé́ Fortin. La première partie sera assurée par Hommage à̀ Reel Big Fish. Faites vite, les places sont limitées.

« Nous sommes ravis du retour de ce festival après une année d’absence due à̀ la COVID-19. L’édition 9.5 sera sans aucun doute très appréciée des Thérésiens. C’est pourquoi nous tenions à̀ offrir ce rabais exclusif qui leur permettra d’être aux premières loges », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Les billets sont offerts en ligne au [loisirs.sainte-therese.ca]. La Carte citoyen valide est obligatoire pour procéder à l’achat et un seul billet peut être acheté́ par Carte citoyen. Il est possible de se procurer une Carte citoyen en personne à la bibliothèque, à la Maison du citoyen ou en écrivant à cultureetloisirs@sainte-therese.ca.

À propos de Music 4 Cancer

Music 4 Cancer est un organisme à but non lucratif fondé en 2007 par Jay Épinat et François Philippe Dupont pour recueillir des fonds pour la recherche par des projets de musique.

Programmation complète : [www.music4cancer.com].