Montre-moi tes Laurentides: Trois jeunes talentueux vidéastes se démarquent lors la grande finale

La grande finale de la compétition Montre-moi tes Laurentides a été diffusée le 12 décembre dernier, simultanément sur les ondes des canaux de télévision communautaire TVCL, TVBL et TVC d’Argenteuil. Lors de la grande finale présentant trois jeunes talentueux vidéastes, c’est Dominic Robitaille de Deux-Montagnes, qui est reparti avec les grands honneurs.

Ce projet regroupait dix vidéastes de la relève parcourant les Laurentides afin de produire trois films chacun portant sur les thèmes suivants: Patrimoine, Culture et Tourisme. Le premier lauréat a remporté plus de 8 000 $ en équipement (Caméra Sony FS5, trépied, sac de caméras, micros, etc.).

C’est Pascal Lefebvre de Mirabel, qui a terminé en 2e place. Il n’est pas reparti les mains vides puisque les Caisses Desjardins des Laurentides lui remettaient 3 000 $. Et finalement le prix Coup de coeur, en collaboration avec Tourisme Mont-Tremblant, a été remis à Étienne Léger-Turbide, de Sainte-Thérèse. Il a été récompensé pour son film Peintre oubliée portant sur la mystérieuse Sarah Garth.

«Évidemment, nous sommes très contents que les trois vidéastes qui se sont distingués proviennent de notre région, mais c’est vraiment un coup de chance puisque leur talent ne relève entièrement que d’eux et nous ne pouvons prendre aucun crédit», a déclaré en riant Natacha Brisson, directrice générale de TVBL.

FARR

Le projet Montre-moi tes Laurentides a été rendu possible grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). «Ces jeunes ont eu la chance de mettre en valeur l’apport unique culturel qui distingue les Laurentides et de faire découvrir à la population ce qui rend notre région si remarquable», a souligné Sylvie D’Amours, députée de Mirabel et ministre responsable de la région des Laurentides.

Le jury était composé de Marie-Josée Pilon de Film Laurentides, Hugues Provencher et Sylvain Roy, tous deux réalisateurs/scénaristes. C’est la première fois que trois télévisions communautaires autonomes s’associent pour un projet d’une telle envergure. Cette compétition amicale a permis aux citoyens des Laurentides de découvrir leur région à travers la lentille de jeunes créatifs talentueux de la relève.

Les émissions sont disponibles sur les sites Internet des trois télévisions:

[tvbl.ca], [tvcl.ca] et [tvcargenteuil.com]. Vous pouvez aussi visiter la page Facebook de Montre-moi tes Laurentides.