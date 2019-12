Lisez la critique de Sébastien Trottier sur un film qui vient de prendre l’affiche dans les salles de cinéma. Cette semaine: Top 10 des meilleurs films de 2019.

En cette fin d’année, il est maintenant temps de vous offrir mon top 10 des meilleurs films de 2019. Serez-vous de mon avis?

Aladdin – 8/10

Adaptation du dessin animé du même nom, les effets spéciaux bien exécutés et aussi intéressants que les interprétations de Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott.

Spider-Man: Loin des siens – 8,5/10

Peter Parker (Tom Holland) est divertissant durant son périple en Europe, alors qu’il doit s’allier et affronter Mysterio (Jake Gyllenhaal) face à de gigantesques monstres. L’action et la comédie sont au rendez-vous.

Histoire de jouets 4 – 8,5/10

Woody, Buzz et la bande croiseront de nouveaux et anciens amis au cours d’un voyage avec Bonnie. Amalgame d’humour et de péripéties, le dénouement est bourré d’émotions.

Il était une fois à Hollywood – 8,5/10

Réalisé par Quentin Tarantino, il nous fait revivre les coulisses de la capitale cinématographique en 1969, via une vedette en déclin (Leonardo DiCaprio) et son cascadeur (Brad Pitt). Mélangeant habilement les situations fictionnelles et réelles, ils feront la rencontre de Sharon Tate (Margot Robbie), épouse de Roman Polanski.

Bonjour voisin – 8,5/10

Tom Hanks disparaît derrière son personnage en reprenant un pan de la vie de Fred Rogers, l’animateur d’une série télé jeunesse. La chronique est touchante, brillante et imprégnée de positivisme.

Star Wars: L’ascension de Skywalker – 9/10

Un neuvième chapitre concluant intelligemment la saga de la famille Skywalker. Très rythmé, avec de multiples combats spatiaux et aux sabres laser, les clins d’œil à la franchise sont nombreux. À ne pas manquer sur écran géant.

Dragon: Le monde caché – 9/10

Couronnement d’une trilogie, son récit est riche et concis. D’une beauté incroyable, les amateurs de plaisanteries, d’aventures et de dragons seront ravis.

À couteaux tirés – 9/10

Son intrigue a de quoi satisfaire les amoureux d’Agatha Christie. Rempli de rebondissements, de protagonistes hauts en couleur et d’une distribution cinq étoiles, je vous mets aux défis de trouver la cause de la mort du défunt avant son apothéose.

Avengers: Phase finale – 9,5/10

Aboutissement des 21 précédentes productions du MCU, il est parsemé de détails que les passionnés de superhéros vont adorer. Il agence à merveille l’action, le drame et les sentiments dans une épopée profonde.

Joker – 9,5/10

L’antagoniste de Batman, sous les traits de Joaquin Phœnix, repose sur la performance de son acteur principal. Tout en intimité, on nous dévoile l’ascension du criminel, lors des différentes étapes de sa folie.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de joyeuses Fêtes!

